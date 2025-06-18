Ferdi Zeyrek'in yerine seçilen Besim Dutlulu'nun paylaşımı tepki çekti

Ferdi Zeyrek'in yerine seçilen Besim Dutlulu'nun paylaşımı tepki çekti
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yerine seçilen Besim Dutlulu'nun sosyal medya hesabından evlilik yıl dönümü nedeniyle yaptığı paylaşım tepki çekti. Eşiyle olan fotoğrafını paylaşan Dutlulu'nun gönderisinin altına kullanıcılar, "Bu olmadı. Ferdi başkanın eşi acılar içindeyken paylaşım vicdani değil." şeklinde yorumlar yazdı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, belediye meclisinde yapılan seçimde, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu yeni başkan seçildi. Dutlulu mazbatayı almasının ardından göreve başladı.

DUTLULU'DAN TEPKİ ÇEKEN "EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ" PAYLAŞIMI

Dutlulu'nun sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım tepki çekti. 20. evlilik yıl dönümünü kutlayan Dutlulu eşiyle olan bir fotoğrafını paylaştı. Dutlulu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Seni çok seviyorum... İyi günde, kötü günde; başarılarımızda, hatalarımızda hep yan yana ve omuz omuza verdik. Birlikte büyüdük, birlikte güçlendik. İyi ki yollarımız kesişti, kalplerimiz birbirini buldu. İyi ki varsın... 20'inci evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun canım eşim. Rabbim nazarlardan saklasın, sevgimizi daim etsin."

Ferdi Zeyrek'in yerine seçilen Besim Dutlulu'nun paylaşımı tepki çekti

Dutlulu'nun paylaşımına sosyal medya kullanıcıları, Zeyrek'in vefatı henüz yeniyken vicdani olmadığı şeklinde tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

Ferdi Zeyrek'in yerine seçilen Besim Dutlulu'nun paylaşımı tepki çekti

Ferdi Zeyrek'in yerine seçilen Besim Dutlulu'nun paylaşımı tepki çekti

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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