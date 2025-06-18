Ferdi Zeyrek'in yerine seçilen Besim Dutlulu'nun paylaşımı tepki çekti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, belediye meclisinde yapılan seçimde, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu yeni başkan seçildi. Dutlulu mazbatayı almasının ardından göreve başladı.

DUTLULU'DAN TEPKİ ÇEKEN "EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ" PAYLAŞIMI

Dutlulu'nun sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım tepki çekti. 20. evlilik yıl dönümünü kutlayan Dutlulu eşiyle olan bir fotoğrafını paylaştı. Dutlulu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Seni çok seviyorum... İyi günde, kötü günde; başarılarımızda, hatalarımızda hep yan yana ve omuz omuza verdik. Birlikte büyüdük, birlikte güçlendik. İyi ki yollarımız kesişti, kalplerimiz birbirini buldu. İyi ki varsın... 20'inci evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun canım eşim. Rabbim nazarlardan saklasın, sevgimizi daim etsin."

Dutlulu'nun paylaşımına sosyal medya kullanıcıları, Zeyrek'in vefatı henüz yeniyken vicdani olmadığı şeklinde tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları: