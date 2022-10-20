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Fenomen öğretmen İhsan Kartoğlu'nu çileden çıkaran olay: Yazıktır, günahtır, ahlaksızlıktır

Yaşam Haberleri

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı bir köy okulunda görev yapan ve öğrencileriyle çektiği videolar ile adından söz ettiren öğretmen İhsan Kartoğlu, satın aldığı kalemin hiç kullanmadan ucunun defalarca kırılmasına "Açtım kırıldı, açtım kırıldı. Milletin, çoluğun çocuğun üç-beş kuruşuna göz dikmişler. Yazıktır, günahtır, ahlaksızlıktır" sözleriyle tepki gösterdi.

Öğrencileriyle çektiği renkli videoları sosyal medyada paylaşarak adından söz ettiren ve kısa sürede yüzbinlerce takipçiye ulaşan İhsan Kartoğlu, bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı bir köy okulunda görev yapan Kartoğlu, daha önce hiç kullanmadığı kalemin defalarca ucunu açmasına rağmen sürekli kırılmasına isyan etti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kartoğlu, "Kalemi hiç kullanmadım. Açtım kırıldı, açtım kırıldı. Yazıktır, günahtır, ahlaksızlıktır. Bir değil, iki değil. Hangi marka olursa olsun son yıllarda durum bu. Milletin, çoluğun çocuğun üç-beş kuruşuna göz dikmişler" ifadelerine yer verdi.

Açıklamasının devamında büyük bir özveriyle yaptığı öğretmenlik mesleğine değinen Kartoğlu, şöyle devam etti: "Öğretmenlik yapıyorsam ileride benim öğrencilerim böyle ahlaksız satıcı olmasın diye yapıyorum. Yazıklar olsun."

İşte İhsan Kartoğlu'nun o paylaşımı;

Fenomen öğretmen İhsan Kartoğlu'nu çileden çıkaran olay: Yazıktır, günahtır, ahlaksızlıktır

İhsan Kartoğlu, uzaktan eğitim sürecinde evinde interneti olmayan öğrencilerin derslerden geri kalmaması için büyük fedakarlık yaparak sırtında taşıdığı tahtasıyla ders vermişti.

Fenomen öğretmen İhsan Kartoğlu'nu çileden çıkaran olay: Yazıktır, günahtır, ahlaksızlıktır

Fenomen öğretmen İhsan Kartoğlu'nu çileden çıkaran olay: Yazıktır, günahtır, ahlaksızlıktır

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Yaşam

Arpaçay Kars Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

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Bende 30 yıl önce kırılmasına bir anlam veremeyip hep kendimi suçlardım çocuk psikolojisi ile. Daha halen bu sahtekârlık devam ediyorsa söylenecek söz yok demektir. ( Denetim) lütfen !

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