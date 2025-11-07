Fatih Saraç görevden alınacak mı? Bahis soruşturmasında son karar ne oldu?

Bahis soruşturması, futbol camiasının yakından takip ettiği tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Fatih Saraç'ın geleceği ve soruşturmada son gelişmeler, hem spor dünyasında hem de kamuoyunda merakla bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FATİH SARAÇ KİMDİR?

Mehmet Fatih Saraç, iş, medya ve spor dünyasında uzun yıllardır tanınan bir isim olarak öne çıkıyor. Kamuoyunda "Alo Fatih" olarak bilinen Saraç, ticaretin yanı sıra futbol yönetiminde de aktif roller üstlenmiş bir isim.

1960 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Fatih Saraç, ailesiyle dikkat çekici bir geçmişe sahip. Babası ünlü hadis alimi Emin Saraç, kardeşi ise eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'tır. Eğitim hayatını Suudi Arabistan'da tamamlayan Saraç, Mekke'deki Umm al-Qura Üniversitesi Arap Dili ve İslam Davet Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Saraç, Türkiye'nin önde gelen perakende markalarından BİM ve A101'in kurucu ortakları arasında yer almış, 2012 yılında UCZ Mağazacılık A.Ş.'yi kurarak perakende sektöründe önemli yatırımlar gerçekleştirmiştir. Medya alanında da aktif olan Saraç, Ciner Holding bünyesinde üst düzey yönetici olarak görev almış ve Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarında yönetici pozisyonlarında bulunmuştur.

Spor camiasında ise uzun yıllar Kasımpaşa Spor Kulübü'nde başkanlık ve yöneticilik yapan Saraç, kulübün kurumsallaşması ve Süper Lig'de istikrarlı bir konuma gelmesi için çeşitli projelere imza atmıştır. Bu süreçte gösterdiği etkinlik, onu sadece futbol dünyasında değil, genel olarak Türk sporunun bilinen figürlerinden biri hâline getirmiştir.

Kamuoyunda "Alo Fatih" olarak tanınmasının nedeni, geçmişte medyada yer alan bazı ses kayıtlarına dayanan iddialardır. Bu iddialar, Saraç'ın medya yönetimi üzerindeki etkisini tartışmaya açmış ve uzun süre gündemde kalmıştır.

FATİH SARAÇ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamasını ihbar kabul ederek geniş çaplı bir futbol bahis operasyonu başlattı. Hacıosmanoğlu, 27 Ekim 2025'te yaptığı açıklamada, "371 hakemin bahis hesabı bulunduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını" belirtmişti.

Bu açıklamanın ardından savcılık, hem hakemler hem de kulüp yöneticileri hakkında kapsamlı bir inceleme başlattı. Operasyon, 12 şehirde eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleriyle devam etti. Soruşturma, yalnızca hakemlerin yasa dışı bahis faaliyetlerini değil, aynı zamanda bazı kulüp yöneticilerinin ve eski başkanların olası etkilerini de kapsıyor.

Toplamda 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunlar arasında 17 aktif hakem, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa'nın eski başkanı Mehmet Fatih Saraç da bulunuyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin "müsabaka sonucunu etkileme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturulduğu belirtildi. Ayrıca 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şike ve bahis iddiaları da soruşturma kapsamına dahil edildi.

BAHİS SORUŞTURMASINDA SON DURUM NE?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbol bahis soruşturması kapsamında, hakemler ve kulüp yöneticilerine yönelik incelemeler devam ediyor. 27 Ekim 2025 tarihinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı açıklamanın ardından başlatılan soruşturma, toplam 12 şehirde eş zamanlı operasyonlarla ilerledi.

Operasyon kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlar arasında 17 aktif hakem, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa Spor Kulübü'nün eski başkanı Mehmet Fatih Saraç da yer aldı. Soruşturma, yalnızca hakemlerin yasa dışı bahis faaliyetlerini değil, kulüp yöneticilerinin olası etkilerini ve müsabaka sonuçlarını etkileme ihtimallerini de kapsıyor.

Başsavcılığın açıklamasına göre, şüpheliler hakkında "müsabaka sonucunu etkileme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma yürütülüyor. Ayrıca, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde şike ve bahis iddiaları da soruşturmanın merkezinde bulunuyor.

Şu an itibarıyla operasyonun ve soruşturmanın devam ettiği, soruşturma kapsamındaki şüphelilerin ifadelerinin alınmaya devam ettiği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde savcılık tarafından ek gözaltı veya adli işlemlerle ilgili yeni gelişmelerin duyurulması bekleniyor.