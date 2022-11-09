Evdeki ampulde ölümcül tehlike! Cam kırığı elini kesti, solunum sistemi felç olurken hastaneye yetişti

Evlerde genel olarak kullanılmaya başlayan enerji tasarruflu ampulle ilgili bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan olay büyük yankı uyandırdı. Genç kadın, evde kırılan ampulleri temizlemek isterken elinin kesildiğini ardından kendisini hastanede bulduğunu belirtti. Buna göre ampulün içerisinde sıvının zehirli olduğu ve kadının zehirlendiği öğrenildi.

Sosyal medyada genç bir kadın tarafından paylaşılan gönderi, büyük yankı uyandırdı. Genç kadın, evde enerji tasarruflu ampulün kırılmasının ardından nasıl ölümden döndüğünü paylaştı. Genç kadın, kocasının düşürdüğü ampul kutusundaki kırıkları temizlemek isterken bir anda hastanelik olduğunu ve ölümden döndüğünü dile getirdi.

"ÇIPLAK ELLE TOPLADIM"

İşte sosyal medyada genç kadın tarafından paylaşılan o olay: "Eşim yanlışlıkla enerji tasarruflu 8 ampulün bulunduğu kutuyu yere düşürünce tüm cam parçaları tuzla buz olup çevreye saçıldı. Ben ise bütün düşüncesizliğimle alelacele büyük parçaları çıplak elle toplayarak çöpe attım ve hemen ardından elektrik süpürgesiyle küçük parçaları temizledim. Sorun çözülmüştü. Ya da benöyle sandım... (Bazen boş bulunup olmadık yanlışlar yapabiliyor insan)"

"BİRKAÇ SAAT SONRA NEFES ALMA ZORLUĞU BAŞLADI"

Aradan birkaç saat geçtikten sonra nefes alma zorluğu başladı. Anaflaktik şok belirtileri yaşıyordum. Geç de olsa anlamıştım ki ampulde bulunan gaz halindeki cıva, solunum sistemimi felç etmek üzereydi. Süratle en yakın hastanenin acil servisine attık kendimizi.

"EŞİNİZLE Mİ KAVGA ETTİNİZ DİYE SORDU"

Giriş işlemlerinin ardından acil doktoru belirdi. Eller cepte beni tepeden tırnağa süzdükten sonra, neler olduğunu anlatmama müsaade etmeden "Eşinizle kavga mı ettiniz?" diye sordu.

"KENDİMİ KAYBETMEDEN ÖNCE EŞİMİN BAĞIRDIĞINI DUYDUM"

Yükselen tansiyon, solunum bozukluğu, korkudan kaynaklanan gerginlik sayın doktorumuzda çok anlamlı bir teşhise ve tedavi kararına sebep olmuştu: Anksiyetesi atağı geçiriyor, sakinleştirici verin! Ben iyice yavaşlayan solunumumla kendimi kaybetmeden eşimin bağırdığını duydum: "Zehirlendi, nefes alamıyor, dudakları ve tırnakları morardı; ölüyor, ne anksiyetesi? Ne biçim hekimsiniz?" Gerisini hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda etrafımda 5 hekim, 4 hemşire, yüzümde de oksijen maskesi vardı. Nihayet doğrular anlaşılmış, teşhis konulmuştu:

"ÇOK CİDDİ SAĞLIK SORUNU OLUŞTURABİLİRLER"

Kırılan ampullerdeki zehirli gazı soluyarak zehirlenmiştim. En yaşlı olan hekim, elimi tutarak konuşmaya başladı: "Bakın çok ciddi bir sağlık problemiyle karşı karşıyasınız. Enerji tasarruflu ampuller aslında çok ciddi sağlık sorunu oluşturan baş belalarıdırlar...

"KIRILDIĞINDA ELİNİZLE DOKUNMAYIN"

1. Kırıldığında elinizle dokunmayın.

2. Derhal pencereleri açarak havalandırın.

3. Havalandırmanın ardından elektrik süpürgesi asla kullanmayın. Cam kırıklarını fırça ve faraşla temizleyin!!!

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