Evdeki ampulde ölümcül tehlike! Cam kırığı elini kesti, solunum sistemi felç olurken hastaneye yetişti
Yaşam Haberleri
Evlerde genel olarak kullanılmaya başlayan enerji tasarruflu ampulle ilgili bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan olay büyük yankı uyandırdı. Genç kadın, evde kırılan ampulleri temizlemek isterken elinin kesildiğini ardından kendisini hastanede bulduğunu belirtti. Buna göre ampulün içerisinde sıvının zehirli olduğu ve kadının zehirlendiği öğrenildi.
Sosyal medyada genç bir kadın tarafından paylaşılan gönderi, büyük yankı uyandırdı. Genç kadın, evde enerji tasarruflu ampulün kırılmasının ardından nasıl ölümden döndüğünü paylaştı. Genç kadın, kocasının düşürdüğü ampul kutusundaki kırıkları temizlemek isterken bir anda hastanelik olduğunu ve ölümden döndüğünü dile getirdi.
İşte sosyal medyada genç kadın tarafından paylaşılan o olay: "Eşim yanlışlıkla enerji tasarruflu 8 ampulün bulunduğu kutuyu yere düşürünce tüm cam parçaları tuzla buz olup çevreye saçıldı. Ben ise bütün düşüncesizliğimle alelacele büyük parçaları çıplak elle toplayarak çöpe attım ve hemen ardından elektrik süpürgesiyle küçük parçaları temizledim. Sorun çözülmüştü. Ya da benöyle sandım... (Bazen boş bulunup olmadık yanlışlar yapabiliyor insan)"
Aradan birkaç saat geçtikten sonra nefes alma zorluğu başladı. Anaflaktik şok belirtileri yaşıyordum. Geç de olsa anlamıştım ki ampulde bulunan gaz halindeki cıva, solunum sistemimi felç etmek üzereydi. Süratle en yakın hastanenin acil servisine attık kendimizi.
Giriş işlemlerinin ardından acil doktoru belirdi. Eller cepte beni tepeden tırnağa süzdükten sonra, neler olduğunu anlatmama müsaade etmeden "Eşinizle kavga mı ettiniz?" diye sordu.
Yükselen tansiyon, solunum bozukluğu, korkudan kaynaklanan gerginlik sayın doktorumuzda çok anlamlı bir teşhise ve tedavi kararına sebep olmuştu: Anksiyetesi atağı geçiriyor, sakinleştirici verin! Ben iyice yavaşlayan solunumumla kendimi kaybetmeden eşimin bağırdığını duydum: "Zehirlendi, nefes alamıyor, dudakları ve tırnakları morardı; ölüyor, ne anksiyetesi? Ne biçim hekimsiniz?" Gerisini hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda etrafımda 5 hekim, 4 hemşire, yüzümde de oksijen maskesi vardı. Nihayet doğrular anlaşılmış, teşhis konulmuştu:
Kırılan ampullerdeki zehirli gazı soluyarak zehirlenmiştim. En yaşlı olan hekim, elimi tutarak konuşmaya başladı: "Bakın çok ciddi bir sağlık problemiyle karşı karşıyasınız. Enerji tasarruflu ampuller aslında çok ciddi sağlık sorunu oluşturan baş belalarıdırlar...
1. Kırıldığında elinizle dokunmayın.
2. Derhal pencereleri açarak havalandırın.
3. Havalandırmanın ardından elektrik süpürgesi asla kullanmayın. Cam kırıklarını fırça ve faraşla temizleyin!!!
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