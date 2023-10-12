Eskişehir'de Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Tamir Hizmeti

Eskişehir'de yaklaşık 50 yıldır elektrik elektronik eşya tamirciliği yapan 72 yaşındaki Osman Palaz, aralarında bir bağ oluştuğunu söylediği üniversite öğrencilerinden ücret almıyor.

Eskişehir'de yaşayan 72 yaşındaki Osman Palaz, yaklaşık 50 yıldır elektronik alet tamirciliği yapıyor. Her türlü elektronik cihazı tamir edebildiğini söyleyen Palaz, üniversite öğrencilerinden ücret almıyor. Tamirciliğe olan ilgisinin 20'li yaşlarındayken amcasının oğlu sayesinde başladığını belirten Palaz, mesleğine olan ilgisinin sürekli arttığını söyledi. Özellikle üniversite öğrencilerinin arızalı cihazlarını severek tamir ettiğini dile getiren Palaz, onlardan hiçbir ücret talep etmediğini, sadece hayır dualarını aldığını belirtti. Osman Usta, 1970'lerde mahallede eski radyolardan yayın yapıldığı zamanlardan itibaren elektroniğe merak duyduğunu anlattı. Palaz, teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde, eski teknolojilere olan ilgisini kaybetmediğini ve nostaljik radyolardan eski teyplere, gramofonlardan su ısıtıcısı, saç kurutma, tıraş makinaları, elektrik süpürgelerine kadar birçok cihazı tamir ettiğini söyledi. Usta Palaz'ın en büyük sıkıntısı, gençlerin bu mesleğe ilgi göstermemesi. Gençlerin bu işe sabredemediğini belirten Palaz, teknolojinin hızla ilerlemesiyle artık bu tip tamirlerin azaldığına dikkat çekti.

"Öğrencilerin eşyalarını ücretsiz tamir ediyorum"

Osman Palaz, ilerleyen teknolojiye rağmen eski cihazların tamirini sürdürmeye kararlı olduğunu, kendisi için en önemli şeyin insanlara yardımcı olmak ve teşekkürlerini duymak olduğunu söyledi. Palaz, "Elektrik elektronik işini 50 senedir yapıyorum, yaşım 72 oldu. 20 yaşından beri elektrikçilik yapıyorum. Eskişehir'de, yurt dışında çok yerde çalıştım. 4-5 senedir de buradayım. Esnaf Sarayı yakın olduğu için yürüyen merdiven arızalarına ben bakıyorum, başka bakan kimse yok. Burada da eşin, dostun, komşuların arızalanmış, kimsenin yapmadığı parçaları getiriyorlar ben burada onları birleştiriyorum. Gelen öğrenciler oluyor. Öğrencilere zaten yardım maksadıyla yapıyorum. Onları çok seviyorum. Kız öğrenciler saç kurutma makinelerini getiriyor. Öğrencilerin işlerini ücretsiz tamir ediyorum. Burada konu komşunun yapılamayan işlerini, fakir fukaranın alamadığı malzemeleri parçalarla birleştiriyoruz. Yeniymiş gibi yapıyoruz. Amacımız para kazanmak değil, hizmet etmek. Bir Allah razı olsun desinler diye" diye konuştu.

"Çocukluğumda ilk öğrendiğim elektronik"

Osman Palaz, "Bazı eleman eksikliklerinde beni çağırıyorlardı. Bazı tanıdık servisler sıkışıyorlardı, onlara yardım edince bu iş böyle ilerledi. Servislere ütü, saç kurutma makinesi, elektrik süpürgesi, su ısıtıcıları, banyo şofbenleri geliyordu. Bunları tamir ederken arkadaşlara yardım ettim. Amcamın oğlundan elektroniği çok iyi öğrendim. Çocukluğumda ilk öğrendiğim elektronik. 1970'lerde eski radyolardan mahalleye şarkı yayını yapıyordu. Ondan elektroniğin bazı şeylerini öğrendim. Öğrendiklerim heba olmasın, hizmette kullanayım dedim. Hem kendimi eğlendiriyorum hem de eşe dosta hizmet ediyorum. Bilhassa öğrencilere hizmet etmeyi çok seviyorum. Öğrenciler Osman Amca diyerek geliyor. Çoğuyla dost olduk, muhabbete geliyorlar" dedi.

"Gerekirse parça için İstanbul'a gidiyorum"

Tamirci Osman Palaz, "Yeni çıkan ses bombaları arızası çok fazla geliyor. Onlar fabrikasyon yapımı ama parçaları birbiriyle değiştirerek hallediyoruz. Nostaljik radyoları da getiriyorlar. Orijinalliğini bozmadan içine ne yaparsan yap diyorlar. Eski radyoya yeni kart takıyorum, cihazı çalıştırıyorum. Eski teypleri, büyük müzik setlerinin tamirini Pazar gününü ayırıyorum. Çünkü bir iş yaparken başkası kurcalamasın diye kafam rahatken onları tamir ediyorum. Gramofon, pick-up bile geldi, tamir ettim. Tamir ederken cihaz atılmasın, yaptıramamışlar, son çare bana gelmişler diye düşünerek ben ne yapıp edip parçasını muhakkak buluyorum. Gerekirse parça için İstanbul'a gidiyorum. Hatıra olarak gönülleri hoş olsun diyorum, çalıştırıyorum. Dedesi veya her kimse arkasından bir Fatiha okusun niyetiyle tamir ediyorum" diye konuştu.

"Şimdi teknoloji çağı artık bunlarla kimse uğraşmıyor"

Palaz, "Elektrikçi olarak gençler biraz var ama onlar da azaldı. Bu işlerde çırak yetişmiyor. Benim dükkana kaç tane çırak geldi parasından çok sabredemiyorlar. Abi bunla uğraşılır mı diyor bırakıp kaçıyor. Bu işi bilsinler, yetişsinler isterim. Bu makine kaç yere gitmiş, sökümünü dahi yapamamışlar. Bir aydır bende. Söktüm, tamirini bitirdim, toplayacağım. Şimdi teknoloji çağı artık bunlarla kimse uğraşmıyor. Yeni teknoloji tabii ki şart. Bizim yeni teknolojiye ayak uydurmamız için ömrümüz yetmez" diyerek sözlerini noktaladı. - ESKİŞEHİR