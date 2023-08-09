Erzurum'un Olur ilçesinde anne kızı Türkiye'de ilk olabilecek bir işe imza atarak cağ kebap salonu işletiyor. Murat Ünlü Olur ilçesinde 4 yıl önce cağ kebabı salonu açtı. Eşine destek olmak için kebap salonuna giden Leyla Ünlü kısa sürede cağ kebabı ustası olarak tek başına cağ kebabı yapmaya başladı. Anne Leyla Ünlü kızının desteği ile Olurlulara hizmet veriyor. Leyla Ünlü, Türkiye daha önce cağ kebabı ustası bayan duymadığını ve kendisinin bu işte ilk olabileceğini söyledi.

Eşine destek olmak için geldiği dükkanda kebap ustası oldu

ERZURUM - Erzurum'un Olur ilçesinde anne kızı Türkiye'de ilk olabilecek bir işe imza atarak cağ kebap salonu işletiyor.

Murat Ünlü Olur ilçesinde 4 yıl önce cağ kebabı salonu açtı. Eşine destek olmak için kebap salonuna giden Leyla Ünlü kısa sürede cağ kebabı ustası olarak tek başına cağ kebabı yapmaya başladı. Anne Leyla Ünlü kızının desteği ile Olurlulara hizmet veriyor

Leyla Ünlü, Türkiye daha önce cağ kebabı ustası bayan duymadığını ve kendisinin bu işte ilk olabileceğini söyledi. Evli iki çocuk annesi olan Leyla Ünlü "Öncelikle köyde babamlar yaparlardı benimde ilgimi çekerdi babamla birlikte hazırlardık sonra eşimle cağ kebap solunu açma düşüncemiz oldu. Eşime dükkanda destek olmak için geldim. Önceleri onun eline bakarak çocukluktan bilgilerimle sonra eşimle birlikte çalışmaya başladık eşim çok dükkanda kalamıyordu koyunların bakımı vardı bende ona yardımcı olabilmek için kendimce dedim neden yapamayayım şişi falan dizmeye başladım sonra cağ kesmeye başladım el alışkanlığında oldu işimi iyice ilerlettim. Kızımda yaz tatillerinde yardımcı oluyor kışında arkadaşlarımdan destek alıyorum. Ben cağ kesiyorum onlar servisleri açıyorlar daha önce Türkiye'de bayan cağ kebapçısı duymadım bir ilki başarmanın mutluğunu da yaşıyorum. İş yerine gelen beni bilmeyen müşterilerimizin tepkileri oluyor kadından cağ kebapçısı olur mu diye önce garipsiyorlar sonra kebabın tadına bakınca beni tebrik ediyorlar" dedi.

Annesine destek olan 18 yaşındaki Melike Ünlü annesinin çok lezzetli cağ kebabı yaptığını belirterek "Herkes cağ kebabı yapabilir ana annem gibi yapanı asla bulamazlar" dedi.

Ankara'da yaşayan Olurlu Evren Düzgün, "Bu mekana ilk geldiğimizde şaşırmıştık genelde erkekler yaptığı için bir bayan yapıyor mu yoksa emaneten mi bakıyor diye tereddüt ettik. Sonrasında hem lezzetiyle hem de sunumu ile bayanlarında layıkı ile yaptığını görmüş olduk. Her geldiğimizde bu ablamızın yerine mutlaka uğrar cağ kebabı yeriz" dedi.

Müşterilerden Öner Elibol "Burası Erzurum'un Olur ilçesinde bölgemizin tescilli yemeği olan cağ kebabını hanım ablamızın elinden yedik. İnanılmaz lezzetli idi kendisine çok teşekkür ediyorum, eline sağlık. Şunu da demeden geçemeyeceğim fırsat verildiğinde bayanlarımızın en az erkekler kadar başarılı olabileceğine şahit olduk iş yerleri hayırlı olsun" dedi.