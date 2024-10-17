Erzurum Valiliği'nin paylaştığı fotoğrafa önce tepki yağdı ama gerçek kısa sürede anlaşıldı
Erzurum Valiliği'nin "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" için paylaştığı fotoğraf kısa sürede büyük ses getirdi. Kadın çiftçilerin üzerindeki kıyafetler için birçok kişi "Burası Afganistan filan mı?" yorumları yaparken gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Kıyafetlerin "Ehram" adı verilen Erzurum'un geleneksel giysileri olduğu ve bitmek bilmeyen kış ayları için özel olarak tasarlandığı ifade edildi.
Erzurum Valiliği İl Tarım Müdürlüğü "Dünya Kadın Çiftçiler Günü"nü kadın çiftçilerle bir araya gelerek kutladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger ve kurum personelinin katılımıyla gerçekleşen etkinliğe ilişkin fotoğraflar ise kısa sürede gündem oldu.
İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger ile fotoğraf karesine giren çiftçi kadınların üzerindeki kıyafetleri gören çok sayıda kullanıcı önce tepki yağdırdı.
Paylaşımın altına "Burası Afganistan filan mı?", "Şaka mı bu?" yorumları yapılırken gerçek ise kısa sürede ortaya çıktı.
Kadın çiftçilerin üzerindeki kıyafetlerin "Ehram" adı verilen ve Erzurum'da kışın soğuklardan korunmak için özel olarak tasarlanan yöresel kıyafetler olduğu öğrenildi.