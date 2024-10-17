Erzurum Valiliği'nin paylaştığı fotoğrafa önce tepki yağdı ama gerçek kısa sürede anlaşıldı

Erzurum Valiliği İl Tarım Müdürlüğü "Dünya Kadın Çiftçiler Günü"nü kadın çiftçilerle bir araya gelerek kutladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger ve kurum personelinin katılımıyla gerçekleşen etkinliğe ilişkin fotoğraflar ise kısa sürede gündem oldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger ile fotoğraf karesine giren çiftçi kadınların üzerindeki kıyafetleri gören çok sayıda kullanıcı önce tepki yağdırdı.

Paylaşımın altına "Burası Afganistan filan mı?", "Şaka mı bu?" yorumları yapılırken gerçek ise kısa sürede ortaya çıktı.

Kadın çiftçilerin üzerindeki kıyafetlerin "Ehram" adı verilen ve Erzurum'da kışın soğuklardan korunmak için özel olarak tasarlanan yöresel kıyafetler olduğu öğrenildi.