Ermenek'te Tur Otobüsü Devrildi: 3'ü Ağır 26 Kişi Yaralandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 26 kişi yaralandı. Otobüs, yokuşu çıkamayarak geriye doğru kaydı ve bir evin bahçesine devrildi. Kazada aralarında sürücünün de olduğu 26 kişi yaralandı ve 3'ünün hayati tehlikesi bulunuyor.