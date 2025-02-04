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Engin Polat, dolandırıcılık suçundan beraat etti

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Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, müvekkilinin 'Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması' suçunun öncül suçu olarak öngörülen 'Dolandırıcılık Suçu'ndan beraat ettiğini duyurdu.

Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, sosyal medya hesabından Engin Polat'a verilen beraat kararını paylaştı.

Horoz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Engin Polat'a verilen beraat kararını şu sözlerle açıkladı:

"Kamuoyunun Bilgisine,

İstanbul Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülmekte olan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Davasında da öncül suç olarak öngörülen Dolandırıcılık Suçuna ilişkin yapılan yargılama sonunda Müvekkil ENGİN POLAT hakkında BERAAT kararı verilmiştir.

Kamuoyunda uzunca bir süre maalesef belli bir kesim tarafından müvekkile ilişkin masumiyet karinesi yok sayılmış, lekelenmeme hakkı ihlal edilmiş ve Anayasa tarafından güvence altına alınan bir kısım kişilik hakları da ihlal edilmiştir. Adaletin tecelli etmesinden ve müvekkil hakkında Beraat kararı verilmiş olmasından duyduğumuz mutluluğu kamuoyu ile de paylaşmak isteriz. Saygılarımızla"

ENGİN POLAT: ÇOK ŞÜKÜR

Engin Polat ise paylaşımı alıntılayarak "Çok şükür" notunu düştü.

Engin Polat, dolandırıcılık suçundan beraat etti

DİLAN POLAT: DARISI DİĞERLERİNE

Engin Polat'ın eşi Dilan Polat da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Polat, birkaç ay önce eşi için dolandırıcılık davası açıldığını ancak bu şikayeti cezaevinde parayla tutulan bir mahkumun yaptığını söyleyerek "Kantin parası için bile şikayette bulunuyorlar. Neyse darısı diğerlerine inşallah" dedi.

Engin Polat, dolandırıcılık suçundan beraat etti

Engin Polat, dolandırıcılık suçundan beraat etti
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAhmet Yildiz:

Ah para ah bakalım öbür dünyada da geçerli olacak mısın...?

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Haber YorumlarıVatansever:

vay be, sözümün bittiği yerdeyiz

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Haber YorumlarıMehmet Akkul:

?? Hukuk !

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Haber YorumlarıAdem Uzunoglu:

çok şükür geleceğimiz satildi çocuk colugun sırf ikdadara yakınlıktan

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

neymiş neymiş adalet partisiymiş? tabi tabi....!

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Haber YorumlarıASar Gnc:

sacmaliga bak. zenginsen hersey serbest bu ülkede

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Haber Yorumlarıtycoon null:

Türk adaleti yine şov yapmış

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Haber YorumlarıEmin Tas:

Bu ülkede adalet bitmiştir Avrupa Birliği boşuna bizim 3.dünya ülkesini almıyor

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