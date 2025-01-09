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Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı

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İstanbul'un Adalar ilçesinde faytonların kaldırılmasından sonra hizmete alınan elektrikli minibüslere (Azmanbüs) ada sakinlerinin tepkisi sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Belediyesi yeni hizmet binasının temel atma töreninde protesto edildi. İmamoğlu, konuşması esnasında zaman zaman yapılan protestolara karşı 'Çok kaba bir protesto' diyerek karşılık verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince Adalar Belediyesi hizmet binasının temel atma töreni düzenlendi. Büyükada Çınar Meydanı'ndaki programda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında bir grup İETT'nin Adalar'a getirdiği minibüsleri protesto etti.

Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı

"AĞABEY SESİN ÇOK DETONE"

"Ada muhafızları azmanbüse karşı", "Sözlerini tutman gerek azmanları çekmen gerek" ve "Önce danış sonra bina yenile" yazılı pankartlar taşıyan gruptan bir kişi, " Adalar'da azmanbüs istemiyoruz" diye slogan attı.

Bunun üzerine İmamoğlu, "Ağabey sesin çok detone, vallahi çok detone. Bak kurban olayım. Sesini duyduk, panoları da gösterdin. Sürekli bağırınca bir şey ifade etmiyor." dedi.

Eylemcinin, "68 kuşağıyım" demesi üzerine İmamoğlu, "Hiç fark etmez. Daha başarılı bir kuşak geldi, merak etme. Devrim yapacak, devrim. Daha güçlü kuşak geldi. Onlar da bizim dostlarımız. Sadece tepki göstermenin usulü ve üslubu açısından elbette ki durumunuza ve duygunuza ilgi gösteriyoruz ve takip ediyoruz. Ama şu anda gösterdiğiniz panolarla arkanızda burayı izlemeye çalışan insanların önünü kesiyorsunuz. Mesela, onu sürekli elinizde tutarak kendinize, vücut düzeninize zarar veriyorsunuz. Çünkü biz zaten gördük, sizin söylediklerinizi duyduk, takip ediyoruz, size dönük cevaplarımızı verdik. Israrla yaptığınız bu protesto biçiminin çok da verimli bir protesto biçimini olmadığını söyleyeyim size." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı

"ÇOK KABA BİR PROTESTO"

Daha sonra açılış programı konuşmasına devam eden İmamoğlu, göreve geldiği 2019'dan bu yana Adalar'ın kaderinin değiştiğini, buranın her sorununa özenle ilgi ve çaba gösteren bir bakış açıları olduğunu söyledi.

Protestonun devam etmesi üzerine İmamoğlu, eylemci gruba, "Sözünüzü dinliyorum. Senin de sesini duyuyorum ama sen ısrar ediyorsun. Çok kaba bir protesto." diye karşılık verdi.

Tepki gösteren grup ile diğer katılımcılar arasında da zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Konuşmasına kaldığı yerden devam eden İmamoğlu, ilçenin mis gibi koktuğunu söyleyerek, " Adalar'da kötü bir koku yok. Kabalık yok. Sokaklarda çirkin görüntüler kalmadı. İnşallah özellikle ön görünümle ilgili de tedbirlerimiz, bu yıl sonunda meyvesini verecek. Ve göreceksiniz Adalar görseliyle, kültürüyle, sanatıyla, her yönüyle çok daha güçlü bir seviyeye ulaşacak." şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı

Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Yaşam
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Akp bunların cebine arpasını koyuyor sonra bunlarda dolaşıyor miting miting

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Haber YorumlarıMGk:

Tarihin en beceriksiz, en zamcı, en kibirli belediye başkanı

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Haber YorumlarıFatih Kocak:

serhat bağcı. o halde sen ve senin gibi ak partiyi protesto edenlerin arpasını da chp mi veriyor. konuşmak için konuşmayın. şu protesto ak partiye yapılsa demediğinizi bırakmaz halkın sesine kulak verin dersiniz , ama söz konusu chp olunca ak parti yaptırıyor dersiniz. Cidden nesiniz siz böyle

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Haber YorumlarıMehmet Yilmaz:

Önceden zavallı atlara eziyet ediyorlar,bence böyle daha iyi oldu ??

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Haber YorumlarıOzgur Aydemir:

Bir kez Heybeliada’ya yolum düştü at dışkısından adayı bir hayli erken terk ettim koku fena idi.

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Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Bu da kendını nınmeten sayıyor ıstanbulda akp nın mırasını yedı bıtırdı ısr yaramaz konusması bıle faul adamın bunun arkasından gıdene de ne dıyem artık

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Haber Yorumlarıaaa:

burdur belediyesi de yıkıldı yıkılacak. 3 dönemdir yeni hizmet binası vaat ediliyor. henuz ortada bir icraat yok. inşallah deprem falan olmaz.

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Haber Yorumlarımehmet zeki çifçi:

Hani atlara eziyet ediliyordu. heryer de koku felan vardı. şimdi de bu mu. kafayı yemiş ülke

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Haber YorumlarıHALİS ER:

2,5 trilyon dediği aslında 100 milyonluk iş gerisi cebe

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Fatih akp mitinginde böyle bir sey yapsan sonun darp olur sende biliyorsun diktatör yönetiyor bu ülkeyi farkında değilsin

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