Ekin tarlasına doğan buzağı dron ile bulundu

Dron ile buzağısını bulan fotoğrafçının ismini buzağıya verdi

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde otlatırken kaybolan ineğinin doğum yaptığını fark edip fotoğrafçı bir esnaftan dron ile yardım isteyen çiftçi, ineğin doğurduğu buzağıyı ekin tarlasında buldu. Çiftçi, ekin tarlasında bulunan ve ortaya renkli görüntüler çıkaran buzağıyı bulan fotoğrafçı esnafının ismini yeni doğan buzağıya verdi.

Kula ilçesine bağlı kırsal Şeritli Mahallesi'nde çiftçilik yapan mahalle muhtarı Abdurrahman Güraslan, geçtiğimiz günlerde evinin yakınlarındaki tarlalarda büyükbaş hayvanlarını otlatırken, doğumu yakın olan ineğinin kaybolduğunu fark etti. Akşamına eve geldikten sonra ineğinin de geldiğini, ancak doğum yapmış olmasına rağmen yanında buzağısının olmadığını fark eden muhtar Güraslan, yakın çevrede göz ile yaptığı aramada buzağıyı bulamadı. İneğinin gün içerisinde evden ayrılarak sürekli olarak bir bölgeye gidip geldiğini fark eden muhtar Güraslan, kuşbakışı aramanın daha faydalı olacağını düşündü. Dron ile arama yapmak için fotoğrafçı esnafı Ferdi Can Çoraplı'dan destek isteyen çiftçi, ineğin sürekli olarak gidip geldiği bölgede buzağıyı bulmak için yoğunlaştı.

Konuyu duyar duymaz harekete geçen ve bölgede dronu havalandıran fotoğrafçı Ferdi Can Çoraplı, yüksek uçuş yaptığında ekinlerin büyük olmasından dolayı buzağıyı bulamadı. İneğin evden ayrılmasını bekleyip dron ile havadan takip yapan Çoraplı, evin yakınlarındaki bir ekin tarlasında bir buzağı olduğunu tespit etti. Muhtar Güraslan, dron ile tespit edilen buzağıyı hayvanların arasına getirerek bakımlarını yapıp saman, yem ve mama verdi.

Dron ile buzağısını bulan fotoğrafçının ismini buzağıya verdi

Gelişen teknolojinin faydalarından yararlanıp buzağıyı bulan fotoğrafçı Ferdi Can Çoraplı'ya teşekkür eden Şeritli Mahalle Muhtarı Abdurrahman Güraslan, buzağıya fotoğrafçı gencin ismini verdi. Birkaç gün geçmesine rağmen ineğin buzağıyı beslemesinden dolayı sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren muhtar Güraslan, "İneğimizin kaybolduğunu fark ettik, ancak tarladaki ekinlerin yüksek olmasından dolayı ineği göremedik. Daha sonra eve gelen ineğin doğum yaptığını ve birkaç gün tarlaya gelip gittiğini fark ettim. Gözle yaptığımız aramada buzağıyı bulamadık. Daha sonra fotoğrafçı arkadaşımız Ferdi Can Çoraplı'dan yardım istedik. Dron ile arama yaptık ve sonucunda ekin tarlasının ortasında buzağımızı bulduk. İneğimizin ve buzağımızın sağlık durumu çok iyi. Ferdi Can kardeşimizden Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

İnek ile buzağının etkileşimi buzağıyı hayata bağladı

Yüksek uçuş yaptığında yağışlı havadan dolayı yatan ekinler sebebiyle herhangi bir şey bulamadıklarını anlatan fotoğrafçı esnafı Ferdi Can Çoraplı, inek ile buzağının etkileşiminden faydalanıp alçak uçuş yöntemiyle buzağıyı bulup muhtar Güraslan'a teslim ettiklerini söyledi. Esnaf Çoraplı; "Kula'da düğün fotoğrafçılığı işi yapıyorum. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Şeritli Mahalle Muhtarı Abdurrahman Güraslan amcam aradı. Kaybolan buzağısı hakkında detaylı bir dron çalışması yapmamı istedi. Dronu havalandırdığımızda buzağıyı göremedik. Ekinler yağmur yağışından olayı yatmıştı, onun için biraz zorluk yaşadık. Yüksekten görüntü aldığımda bir şey belli olmuyordu. Sonrasında alçak uçuş yaparak yakından tarama yaptım. İneğin gün içinde gidip geldiği bölgeye yoğunlaştık ve inek ile buzağının arasındaki etkileşimden faydalanarak buzağıyı bulduk. Hem ineği, hem de buzağıyı sağlıklı bir şekilde Abdurrahman Güraslan amcamıza teslim ettik" şeklinde konuştu.