Edremit'te Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Gaziler Günü, Edremit'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Törene, CHP Balıkesir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ensar Aytekin, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Motorlu Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, gaziler, daire müdürleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

İlk olarak Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Daha sonra bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı hep birlikte söylendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kıbrıs Gazisi Ali Çakır yaptı. Daha sonra öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.

Tören programı kapsamında son olarak ilçede ikamet eden gazilere ve ailelerine Edremit Askeri Gazino'da ikramda bulunuldu.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için hiç düşünmeden canını siper eden tüm kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyor, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu toprakları vatan kılan tüm kahramanlarımıza minnettarız" dedi.