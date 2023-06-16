Edirne'de Lavanta Tarla Günleri Başladı

Edirne'de 'Lavanta Tarla Günleri' renkli görüntülerle başladı

EDİRNE - Edirne Valiliği öncülüğünde ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü organizesinde 6'ncısı gerçekleştirilen "Lavanta Tarla Günleri" her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülerle başladı.

Edirne'de tarımsal ürün çeşitliliğini arttırmak ve ekolojik turizme katkı sağlamak amacıyla ekimi yaygınlaştırılan lavanta için tarla günleri etkinliği düzenleniyor. Etkinlik için kentteki vatandaşların yanı sıra birçok bölgeden de ziyaretçi en güzel kıyafetlerini giyerek, mora boyanan tarlalarda fotoğraf çekilmeye geliyor. Doğal stüdyo olan lavanta tarlaları, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor.

Karaağaç yolu üzerinde bulunan Lozan Caddesi'ndeki çeşit deneme tarlasında gerçekleştirilen etkinlik bu yıl da yoğun ilgi gördü. 7'den 70'e herkes rengarenk kıyafetlerini giyerek mora bürünen lavanta tarlasına akın etti. Etkinliğe katılan vatandaşlar müzikler eşliğinde hem oynadı hem de fotoğraf çektirerek bu anı telefonlarına kaydetti.

İstanbul'dan Edirne'ye gelin gelen ve etkinliğe ilk kez katılan Elif Çakmak, çok beğendiğini ve her yıl gelmeyi düşündüğünü söyledi.

Edirneli Selda Altıntaş, Lavanta günlerini mutlaka her sene gelmeye çalıştıklarını ve bu festivale özel hazırlanarak geldiklerini ifade etti. Hem fotoğraf çekilip hem de müzikler eşliğinde oynadıklarını belirten Altıntaş, yerinde duramadıklarını ve müziklere eşlik ettiklerini ifade etti.

"Lavanta hem turizm hem de tarım açısından çok önemli"

Etkinliğin açılışında konuşan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, lavanta bahçesinin hem örnek bir tarla olduğunu belirterek, bu tarlanın hem tarım hem de turizm sektörü açısından oldukça önemli olduğuna değindi.

Edirne'nin kültür, tarım, doğa ve turizm kenti olduğuna dikkat çeken Vali Kırbıyık, "Edirne elde ettiği tarımsal hasıla ile önemli bir şehir. Tarımsal üretimin devamlılığını sağlama noktasında çeltik başta olmak üzere buğday, ayçiçeği, arpa üretiminde en uygun modelleri ve en uygun tohumları üretip verimi mümkün olduğunca en üst seviyeye çekmemiz gerekiyor. Bunun için Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü gerçekten bugüne kadar birçok önemli projeyi başarıyla hayata geçirdi, bu çerçevede de yine çok önemli projeleri sürdürmeye devam ediyorlar. Farklı alternatif ürünleri üretebilmek ve bunları katma değer olarak toplumsal yarara dönüştürebilmek çok önemli. Bu anlamda biz lavanta üretiminin geliştirilmesini çok önemsiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyanın insanların etkileşimi açısından çok önemli olduğunu aktaran Vali Kırbıyık, "Edirne bu tarz alanlarla birlikte zenginliğine daha da zenginlik katıyor. Hemen yanımızda İstanbul gibi devasa bir metropol şehir var. Başta orada yaşayan yaklaşık 17 milyon vatandaşımız olmak üzere yine bölgemizde, çevremizden, Türkiye'nin her yerinden misafirlerimizi şehrimize bekliyoruz" diyerek herkesi bu etkinliğe katılmaya davet etti.

Lavanta ekimine 2015 yılında deneme ekimiyle başladıklarını söyleyen Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, lavanta üretiminin kent genelinde yaygınlaşarak devam ettiğine değindi.

Konuşmaların ardından Vali Kırbıyık ve beraberindekiler sembolik lavanta hasadı yaptı. Edirne'deki Lavanta Tarla Günleri 20 Haziran tarihine kadar devam edecek.