Edip Akbayram'a eşinden duygusal veda
Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram, 52 gündür yoğun bakımda süren tedavisinin ardından çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Eşi Ayten Akbayram, usta sanatçıya duygusal sözlerle veda etti.
Türk müziğinin efsane isimlerinden 72 yaşındaki Edip Akbayram, 52 gündür yoğun bakımda süren tedavisinin ardından çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberin ardından eşi Ayten Akbayram ve kızı Türkü Akbayram duygusal paylaşımlarda bulundu.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Sanatçı için 4 Mart Salı günü saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir tören düzenlenecek. Ardından Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
EŞİNDEN DUYGUSAL VEDA
Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, ailesi adına sosyal medyada "Canımız babamız Edip Akbayram'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" mesajını paylaşırken, eşi Ayten Akbayram ise "Buraya kadarmış öbür yarım…" sözleriyle duygularını dile getirdi. Paylaşımlara sanatçının sevenlerinden taziye mesajları yağdı.