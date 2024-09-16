Dünyanın en yaşlı kedisi 33 yaşında hayatını kaybetti

Gayri resmi olarak "dünyanın en yaşlı kedisi" unvanını taşıyan Kedi, 33 yaşında hayata veda etti. Çok sevilen kaplumbağa kabuğu desenli Rosie, Norfolk'un Norwich kentindeki evinde, 73 yaşındaki uzun süreli sahibi Lila Brissett'in yanında son nefesini verdi.

Hayatının neredeyse yarısını sevgili kedisiyle geçiren Lila, "İyi değildi ve bir gün evin koridoruna girdi, yere uzandı ve öldü. Onu çok özlüyorum. Ancak birçok güzel anımız var ve birlikte geçirdiğimiz zamandan mutluyum," dedi.

Lila, 90'lı yıllarda bir kedi barınağında Rosie'yi bulmuştu. Yavru kedi Rosie, ilk ailesinin kızının kedi alerjisi olduğu anlaşılınca yeni bir yuvaya ihtiyaç duyuyordu. Daha önce de istismara uğramış bir kedi ve sokak köpeği sahiplenen Lila, Rosie'yi de evine getirdi.

Rosie, gayri resmi olarak 'dünyanın en yaşlı kedisi' unvanını taşıyordu. Guinness Dünya Rekorları'ndan bir sözcü, geçen yıl Lila'ya kedisini bu unvan için aday göstermesini söylemiş, ancak Lila başvuru yapmamıştı.

Guinness Dünya Rekorları'nda kayıtlı en yaşlı kedi, Büyük Londra'nın Orpington bölgesinden 27 yaşındaki Flossie'dir. Tüm zamanların en yaşlı kedisi ise 1967'den 2005'e kadar yaşayan, Teksas Austin'den 38 yaşındaki Creme Puff'tır.

Tarihe geçmemiş olsa da, "gün boyu pencere kenarında uyuyan" orta yaşlı kedinin oldukça rahat bir yaşam sürdüğü söyleniyor. Gururlu sahibi Lila ile zemin katta bir dairede yaşayan Rosie, her gün Purina One mama ile besleniyordu, "yoksa kıyameti koparırdı."