Dünyanın en iyi sandviçleri belli oldu! Listenin zirvesinde Türkiye'den Tombik döner yer aldı

TasteAtlas'ın seçtiği dünyanın en iyi 100 sandviçi listesi yayımlandı. Türkiye'den bir lezzet listede 100 sandviç arasında zirveye oturmayı başardı.

TOMBİK DÖNER 1. OLDU

5 üzerinden 4.7 puan alan Tombik döneren iyi sandviçler arasında 1. oldu. Tombik döneri, Peru'dan butifarra isimli sandviç takip etti.





Listenin ilk beşinde yer alan sandviçler sırasıyla şu şekilde:

1.Tombik, Türkiye, puan 4.7

Tombik, Türk mutfağından, pide ekmeğinin kıyılmış etle doldurulduğu bir döner kebap versiyonu aslında. Ekmeğin dışı çıtır çıtır iken iç kısmı yumuşacık bırakılıyor. Sandviç, müşterinin isteğine bağlı olarak, domates, soğan, marul gibi sebzelerle ve çeşitli soslarla tatlandırılarak servis ediliyor.

Tombik döner

2. Butifarra, Peru, puan 4.6

Peru'ya özgü butifarra sandviçi, orijinalinde jamón del país (sarımsaklı, biberli jambon), salsa criolla, marul, turp ve acı biberle doldurulmuş çıtır beyaz ekmekten (roseta) oluşuyordu. Ancak zamanla bazı malzemeler terk edilirken, yerine yenileri eklendi. Haşlanmış domuz bacağı, sarımsak, yağ, aji biberi ve kırmızı biberden yapılan jamón del pais, butifarra'nın kilit malzemesi. Sandviçin ilk olarak erken cumhuriyetçi Lima döneminde boğa güreşleri sırasında satıldığına inanılıyor. Günümüzde ise butifarra, doğum günü partilerinin ve tipik Peru kahvaltılarının olmazsa olmazlarından.

Butifarra

3. Sandwich de lomo, Arjantin, puan 4.6

Sandwich de lomo, biftekli sandviçlerin ekstrem bir versiyonu gibi; ince dilimlenmiş lomo bifteği, domates, soğan, marul, mayonez, et sosu, jambon, peynir ve yağda yumurta ile doldurulan sandviç, en aç müşterileri bile zorlanmadan doyurabilecek kapasiteye sahip. Bu leziz sandviç, yeniliklere de açık bir yandan – kimileri biftek yerine domuz eti kullanırken, kimileri de patlıcan dilimleri ile tatlandırabiliyor sandviçlerini. Hem Arjantin hem de Uruguay'da popüler olan sandwich de lomo'yu kentlerin her bir köşesinde sokak tezgahlarında bulmak mümkün.

Sandwich de lomo

4. Spiedie, ABD, puan 4.6

Spiedie, New York, Birmingham'ın mutfak ikonlarından birisi – marine edilmiş tavuk, domuz ya da kuzu eti ile dolu İtalyan ekmeklerinden ya da beyaz ekmek dilimlerinden oluşan bir sandviç. Spiedie, 1940lı yıllarda popülerlik kazanmış; ancak kökeninin tam olarak nereye dayandığı hala bilinmiyor. İsmi, İtalyanca bir sözcükten, mutfakta kullanılan bir şiş türüne atfen spiedo'dan geliyor. Sandviçte kullanılan etin metal şişlerde pişirildiği düşünüldüğünde son derece makul.

Spiedie

5. Bánh mì heo quay, Vietnam, puan 4.6

Bánh mì heo quay, ana malzeme olarak kavrulmuş domuz eti içeren geleneksel bir Vietnam bánh mì sandviç çeşidi. Et, bol tuz ve baharatlarla birlikte kavrulduktan sonra dilimlenip taze pişmiş bánh mì ruloları üzerinde servis ediliyor. Sonrasında ise mayonez, havuç turşusu ve daikon, salatalık, kişniş ve frenk soğanıyla süsleniyor sandviç. Ayrıca arzu edildiği takdirde, acı biberle tatlandırılıyor. Et eklenmeden önce, sandviçin bir tarafına tavuk ciğeri ezmesi de sürülebiliyor.

Bánh mì heo quay