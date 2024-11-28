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Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde yayla çorbamız da yer aldı

Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde yayla çorbamız da yer aldı
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Dünyanın en iyi 10 çorbası açıklanırken listede Türkiye'nin de ayrıcalıklı bir lezzeti yer aldı. Herkes mercimek çorbası olduğunu zannederken listede yer alan çorbanın yayla çorbası olması da dikkat çekti.

Kış aylarında içimizi ısıtan çorbalar için dikkat çeken bir liste yayımlandı. Derstandard isimli site Türkiye'nin de yer aldığı dünyanın en iyi çorbaları listelendi.

Vietnam: Sığır eti ile Pho

Vietnam'ın ünlü çorbası pho, pirinç şehriye ve aromatik baharatların birleşimiyle hazırlanır. Et suyu, tarçın, yıldız anason gibi baharatlarla saatlerce kaynatılarak elde edilir. Günümüzde pho restoranlarında farklı çeşitleri bulunsa da, geleneksel tarif dana etiyle yapılır. Vietnam'da hala en popüler versiyon, çiğ ve pişmiş dana eti karışımıyla hazırlanan sığır eti pho'dur.

UKRAYNA

Borş çorbası, pancar ve lahana ile yapılan geleneksel bir lezzet olup Ukrayna ve Doğu Avrupa mutfağında oldukça popülerdir. Çorba, üzerine eklenen bir miktar ekşi kremayla servis edilir ve bölgesel bir lezzet olan laktik fermente pancar suyu (kvas) ile tatlandırılır. Pancar çorbası, zengin kültürel geçmişi nedeniyle 2022 yılında UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiştir.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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