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"Dünyanın en çekici paraşütçüsü" gökyüzünde evlendi

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Ünlü paraşütçü Roberta Mancino ve sevgilisi Manuel Basso, evlilik törenlerini 3 kilometreden fazla yükseklikte, uçaktan atlayarak gerçekleştirdi. Düğün için özel dikilen beyaz elbisesiyle atlayış yapan Roberta'nın bu romantik ve adrenalin dolu anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çiftin bu sıra dışı düğün töreni, adrenalin tutkusunu ve birbirlerine olan aşklarını mükemmel bir şekilde yansıtıyor.

Çoğu insan için düğün töreni yeterince heyecan vericiyken, ünlü paraşütçü Roberta Mancino ve sevgilisi Manuel Basso, evlilik törenlerini bambaşka bir boyuta taşıdı.

44 yaşındaki İtalyan model Roberta, 38 yaşındaki sevgilisi Manuel ile 3 kilometreden fazla yükseklikte, uçaktan atlayarak "Evet" dedi. Düğün için özel dikilen beyaz elbisesiyle atlayış yapan Roberta, daha önce de cesur paraşüt gösterileriyle adından söz ettirmişti.

Çiftin Instagram'da paylaştığı nefes kesen görüntülerde, yaklaşık 160 kilometre hızla yere süzülürken birbirlerine evlilik yeminlerini okumaları ve havada öpüşmeleri yer alıyor. Bu romantik anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Roberta'nın kariyerinde bugüne kadar 7 binden fazla paraşüt atlayışı bulunuyor. "Dünyanın en seksi paraşütçüsü" olarak tanınan İtalyan güzel, daha önce de sıra dışı atlayışlarıyla gündeme gelmişti.

Bu sıra dışı düğün töreni, çiftin adrenalin tutkusunu ve birbirlerine olan aşklarını mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Roberta, atlayışın videosunu "Hayatımızın en özel atlayışını gerçekleştirdik" notuyla takipçileriyle paylaştı.

'Dünyanın en çekici paraşütçüsü' gökyüzünde evlendi

'Dünyanın en çekici paraşütçüsü' gökyüzünde evlendi

'Dünyanın en çekici paraşütçüsü' gökyüzünde evlendi

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