Dünya Yoga Günü Hattuşa'da kutlandı

Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlere başkentlik yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Ören yeri, Dünya Yoga günü kutlama etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Birleşmiş Milletler tarafından 21 Haziran Dünya Yoga Günü olarak kutlanmasının kabul edilmesinin ardından Hindistanlılar tarafından Dünya Yoga Günü etkinliği temasıyla 'Bir dünya, Bir aile ve Bir gelecek' Hattuşa'da yapıldı.

- Medeniyetlerin başkenti Dünya Yoga Günü'ne ev sahipliği yaptı

Dünya Yoga Günü etkinliği "Bir dünya, Bir aile ve Bir gelecek" temasıyla Hattuşa'da kutlandı

ÇORUM - Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlere başkentlik yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Ören yeri, Dünya Yoga günü kutlama etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

Birleşmiş Milletler tarafından 21 Haziran Dünya Yoga Günü olarak kutlanmasının kabul edilmesinin ardından Hindistanlılar tarafından Dünya Yoga Günü etkinliği temasıyla "Bir dünya, Bir aile ve Bir gelecek" Hattuşa'da yapıldı.

Türkiye'nin en önemli merkezlerinden olan Hattuşa'nın eşsiz güzellikleri arasında gerçekleştirilen etkinlik yaklaşık 45 dakika sürdü. Programın ardından konuk heyet Boğazköy Müzesi ve Hattuşa Antik kentini gezdi.

Hindistan Ankara Büyükelçisi Virader Paul, Dünya Yoga Günü'nü kutlamak için Hattuşa'ya geldiklerinin belirterek, Hindistan'da başlayan yoganın artık tüm dünyada insanlığın ortak dili haline geldiğini söyledi.

Birleşmiş Milletlerde de alınan kararla birlikte yoganın resmi anlamda hayat bulduğunu dile getiren Paul, "Her yıl Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinde 21 Haziran'da Dünya Yoga Günü kutlamaları yapılmaktadır. Türkiye'ye bize farklı bölgelerde yoga yapmamıza imkan verdiği için teşekkür ediyoruz. Hititlerin başkenti Hattuşa'da ilk defa yoga etkinliği yapıyoruz. Dünyanın en önemli başkentlerinden birisi olan Hattuşa'da bu etkinliği yapmaktan dolayı da mutluyuz" dedi.

Her yıl Hindistan'da Dünya Yoga Günü etkinliklerinin farklı bir tema ile kutlandığını açıklayan Paul, "Geçen yıl temamız "İnsanlık için Yoga"ydı. Bu yıl ki temamız "Bir dünya, Bir aile ve Bir gelecek". Bu tema herkesi kapsayan bir temadır. Yoga insanları bir araya getiriyor ve getirmeye devam edecek. Bu ikonik lokasyonda daha fazla insanı yoga yapmaya yönlendireceğiz" diye konuştu.

Paul, etkinliğin yapılmasında katkıda bulunan Valilik,, Boğazkale Kaymakamlığı ve belediyesi, İl Kütür ve Turizm Müdürlüğü ile Çorum Belesiyesi'ne teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Tamer Orhan da, 9 yıldır yapılan yoga etkinlilerinin bu yıl ki durağının Hattuşa olmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Çorum, turizm konusunda büyük bir potansiyele sahip kent. Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva antik kentlerimizle 3500-4000 bin yıllık bir tarihe ev sahipliği yapıyoruz. Yoga'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik teması hepimizi yakından ilgilendiriyor. Yoga'nın tüm dünyada birlik, beraberlik ve kardeşliği destekleyen bu çalışmayı hepimizin desteklemesi ve hepimizin içinde yer alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Paul, Vali Yardımcısı Tamer Orhan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş'a günün hediye verdi.