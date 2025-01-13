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Doğal Yaşam Parkı'nın en yaşlısı! Özel güneş ışığı bile var

Doğal Yaşam Parkı'nın en yaşlısı! Özel güneş ışığı bile var
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Antalya Doğal Yaşam Parkı'nın en yaşlı üyesi olan 25 yaşındaki Afrika mahmuzlu kaplumbağa 'Sabi', özel ilgi görüyor. Türü gereği sıcak havaları seven Sabi'ye özel oluşturulan alanda, UV ışınıyla desteklenen suni güneş ışığı kullanılıyor.

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan 'Sabi' isimli Afrika mahmuzlu kaplumbağa, parkın en yaşlı üyesi. 2013 yılında, 13 yaşında ve 24 kilogramken Alanya'da yaşayan İngiliz aile tarafından parka teslim edilen Sabi, şu an 25 yaşında ve 37 kilo ağırlığında. Türü gereği sıcak havayı seven kaplumbağa Sabi, kış aylarında kendisine özel alanda yapay güneş ışığı desteği alıyor.

ÖZEL BAKIM VE GÜNEŞ IŞIĞI DESTEĞİ

Antalya'da yaz aylarında güneşin keyfini çıkartan Sabi, kış aylarını ise UV ışınıyla aydınlatılan yaşam alanında geçiriyor. Sabi için kullanılan UV ışını, D vitamini ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra, kemik gelişiminin desteklenmesi ve cilt hastalıklarının tedavisine yardımcı oluyor. Antalya'nın güneşli iklimi sayesinde yaz aylarında bolca dışarıda vakit geçiren Sabi, kış aylarında ise genellikle özel odada kalıyor.

Doğal Yaşam Parkı'nın en yaşlısı! Özel güneş ışığı bile var

HAVANIN SICAKLIĞINA GÖRE DAVRANIYOR

Sabi'nin alışkanlıklarına ilişkin bilgi veren Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, "Afrika dev kaplumbağamız Sabi, sıcak havaları seviyor. Dolayısıyla kendisi için hazırlanmış özel bir odası var. Kendi odasında, yapay güneş ışığı altında yaşamını sürdürüyor. Kış aylarında 2-3 ay boyunca dışarı çıkmayı tercih etmiyor. Havalar ısındığında ise odasından çıkıp, bahçesinde dolaşıyor" dedi. Sabi'nin en son yılbaşında dışarı çıktığını aktaran Aygül, "Yılbaşından bu yana dışarı çıkmak istemiyor. Havanın sıcaklığına göre kendisini ayarlayıp dışarı çıkıyor. Yaz aylarında ise sıcağı çok sevdiği için bahçede geziyor ve havuzuna giriyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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