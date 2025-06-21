Diyarbakır'da ezber bozan görüntü: Fare, kediye saldırdı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent Mahallesi'nde eşine az rastlanır cinsten görüntüler kaydedildi.

FARE YAVRU KEDİYE SALDIRDI

Bir farenin yavru kediye saldırdığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÜZERİNE ZIPLADI

Görüntülerde, kedinin fareden korktuğu ve geri çekildiği, farenin ise cesur bir şekilde kedinin üzerine zıpladığı görülüyor.

HEM ŞAŞIRTTI HEM DE GÜLDÜRDÜ

Alışılmışın dışındaki görüntüler izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.