Diyarbakır'da ezber bozan görüntü: Fare, kediye saldırdı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, hayvanlar aleminde eşine az rastlanır bir an yaşandı. Kediye saldıran fare hem şaşırttı hem de güldürdü.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent Mahallesi'nde eşine az rastlanır cinsten görüntüler kaydedildi.
FARE YAVRU KEDİYE SALDIRDI
Bir farenin yavru kediye saldırdığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
ÜZERİNE ZIPLADI
Görüntülerde, kedinin fareden korktuğu ve geri çekildiği, farenin ise cesur bir şekilde kedinin üzerine zıpladığı görülüyor.
HEM ŞAŞIRTTI HEM DE GÜLDÜRDÜ
Alışılmışın dışındaki görüntüler izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam