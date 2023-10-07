Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Valilik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi tarafından koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalarda birçok bina yıkıldı.

Diyarbakır'da ağır hasarlı binalar bir bir yıkılıyor

Diyarbakır'da ağır hasarlı binalar bir bir yıkılıyor

DİYARBAKIR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da 5 bin 459 ağır hasarlı binanın büyük çoğunluğu yıkılırken kalan binalarda çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde kent genelinde ağır hasar almış binaların, Valilik, Afad, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, koordinesinde yürütülen çalışmalarla devam ediyor.

Kent genelinde ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı'nda ağır hasarlı üç binanın yıkım çalışmaları geniş güvenlik önlemleri alınarak başlandı.

Yıkım çalışmalarını sürdüren SMC Yıkım Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, Diyarbakır genelinde ağrı hasarlı binaların yıkım çalışmalarının koordineli bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Ağır hasarlı binaların birçoğunun yıkım çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Çubuk, "Diyarbakır'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 5 bin 459 ağır hasarlı binamız vardı. Biz, birçoğunu yıktık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz, Diyarbakır Valiliğimiz, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerimizle koordineli bir şekilde çalışarak birçoğunun yıkımını gerçekleştirdik" dedi.

Şu anda da Diyarbakır Şanlıurfa Kara yolunda işlek cadde üzerindeki ağır hasarlı binaları ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri alarak yıkımına başladıklarını ifade eden Çubuk, "Yıkımlarımız şuanda iyi gidiyor. Şu ana kadar hiçbir problem yaşamadık, inşallah yaşamayız. Allah, insanlarımıza bir daha böyle bir afet göstermesin" diye konuştu.