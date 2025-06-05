Diyanet açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri

Diyanet açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
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Diyanet İşleri Başkanlığı, il il bayram namazı saatlerini açıkladı. Açıklanan saatlere göre, Kurban Bayramı namazı Ankara'da saat 05.55'te, İstanbul'da 06.08'de, İzmir'de 06.22'de, Çanakkale'de 06.20'de, Iğdır'da 05.10'da kılınacak.

Kurban Bayramı namazı, Ankara'da saat 05.55'te, İstanbul'da 06.08'de, İzmir'de 06.22'de, Çanakkale'de 06.20'de, Iğdır'da 05.10'da kılınacak.

Kurban Bayramı dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı saatlerini yayımladı. 6 Haziran Cuma günü Müslümanlar camilerde sabah namazının ardından bayram namazını idrak edecek.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ BELLİ OLDU

Diyanet'in açıklamasına göre Kurban Bayramı namazı Ankara'da saat 05.55'te, İstanbul'da 06.08'de, İzmir'de 06.22'de, Çanakkale'de 06.20'de, Iğdır'da 05.10'da kılınacak.

İŞTE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Kurban Bayramı namazının illere göre saatleri şöyle:

"Adana 05.52, Adıyaman 05.39, Afyonkarahisar 06.07, Ağrı 05.15, Aksaray 05.54, Amasya 05.41, Ankara 05.55, Antalya 06.11, Ardahan 05.13, Artvin 05.16, Aydın 06.20, Balıkesir 06.16, Bartın 05.53, Batman 05.27, Bayburt 05.25, Bilecik 06.06, Bingöl 05.27, Bitlis 05.22, Bolu 05.58, Burdur 06.11, Bursa 06.10, Çanakkale 06.20, Çankırı 05.50, Çorum 05.45, Denizli 06.15, Diyarbakır 05.30, Düzce 05.59, Edirne 06.16, Elazığ 05.33, Erzincan 05.29, Erzurum 05.21, Eskişehir 06.05, Gaziantep 05.44, Giresun 05.30, Gümüşhane 05.27, Hakkari 05.17, Hatay 05.51, Iğdır 05.10, Isparta 06.09, İstanbul 06.08, İzmir 06.22, Kahramanmaraş 05.44, Karabük 05.53, Karaman 06.00, Kars 05.12, Kastamonu 05.48, Kayseri 05.47, Kilis 05.46, Kırıkkale 05.53, Kırklareli 06.13, Kırşehir 05.52, Kocaeli 06.05, Konya 06.01, Kütahya 06.08, Malatya 05.37, Manisa 06.20, Mardin 05.30, Mersin 05.55, Muğla 06.20, Muş 05.23, Nevşehir 05.51, Niğde 05.52, Ordu 05.32, Osmaniye 05.48, Rize 05.22, Sakarya 06.03, Samsun 05.38, Siirt 05.24, Sinop 05.40, Sivas 05.39, Şanlıurfa 05.38, Şırnak 05.22, Tekirdağ 06. 14, Tokat 05.39, Trabzon 05.25, Tunceli 05.30, Uşak 06.12, Van 05.16, Yalova 06.08, Yozgat 05.47 ve Zonguldak 05.55."

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

Allah kabul etsin ama artık bayram denildiğinde hiç bir şey hissetmiyorum bayramı eskiden içimdeki çocuk yapıyordu büyüdükçe yaş ilerledikçe büyükler aramızdan ayrıldıkça içimdeki o çocukta gitti kayboldu bir daha geri gelmedi insanlar bana geçen zamanın bende bıraktığı izlerden daha zalimce davrandı bayram denildiğinde hiç bir şey hissetmiyorum her taraf çok kalabalık ama yalnızım neşe sevinç içinde olunması gereken zamanda içimi sıkıntı basıyor bir an önce bu işkence bitsin diye dua ediyorum

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