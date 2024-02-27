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Didem Arslan'ın programında ilginç anlar! 30 yaş küçük aşkıyla yüzleşen adam, yayında üstünü başını parçaladı

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Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi tarafından kandırıldığını söyleyerek Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına başvuran adam, canlı yayında sinir krizi geçirdi. Programda sevgilisiyle yüzleşirken öfkeden deliye dönen adam, üstünü başını yırttı.

73 yaşındaki Necmettin Bey, 30 yaş küçük sevgilisi Sevil Hanım tarafından kandırıldığını söyleyen Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına başvurdu. Canlı yayında sevgilisiyle yüzleşen adam sinir krizi geçirdi.

"BANA KADIN MÜŞTERİLERİNİN UYGUNSUZ BÖLGELERİNİN FOTOĞRAFLARINI ATIYOR"

Necmettin Bey 43 yaşındaki Sevil Hanım ile imam nikahı kıydığını ancak aldatıldığını ve kandırıldığını söyledi. Canlı yayında "Zengin erkek avcısı" olarak bahsettiği sevgilisiyle yüzleşen Necmettin Bey, "Sevil Hanım'ın kuaför dükkanı var. Bana müşterilerinin özel bölgelerinin olduğu uygunsuz fotoğraflar yolluyordu" diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Necmettin Bey'in sözlerine karşısında ağzı açık kalan Didem Arslan ise Sevil Hanım'a "Ben sizinle ilgili suç duyurusunda bulunuyorum. Eğer böyle bir şey yoksa temizsiniz zaten" dedi.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de ilginç anlar! 30 yaş küçük aşkıyla yüzleşen adam, yayında üstünü başını parçaladı

ÜSTÜNÜ BAŞINI YIRTTI

Hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Sevil Hanım ise Necmettin Bey'i suçlayınca ortalık bir anda karıştı. Canlı yayında sinirlerine hakim olmayan Necmettin Bey, bir anda üstünü başını yırtmaya başladı. Ne diyeceğini bilemeyen Didem Arslan "Yayın yapamıyorum, sakinleş" diyerek Necmettin Bey'i uyardı.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de ilginç anlar! 30 yaş küçük aşkıyla yüzleşen adam, yayında üstünü başını parçaladı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Yaşam

Didem Arslan Yılmaz Televizyon Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

Bilir Kişi:

Bu konuda yetkisi olan kurumlar, yetkililer ne iş yapıyor acaba? Böyle saçma sapan programları izlemek zorunda mı bu halk? Gerçi zihniyeti sorguladığımda, bir bölümde maalesef izliyor. İzliyor ki reyting alarak yayın hayatına devam edebiliyor. Yazıklar olsun ya..

6
0
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DODOK DODOK:

Bunun adı tiyatro...

3
0
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