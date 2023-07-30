Depremzede Öğrenciler İçin Yatılı Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı Düzenlendi

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malatya ve Adıyaman'dan gelen depremzede öğrencilerin Yatılı Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı'na katıldı. Erbaş, 'Sevgili gençler bu sene ülkemizde yaşanan büyük depremler sebebiyle bölgedeki depremzede yavrularımıza yönelik özel bir program gerçekleştirdik. Bu kapsamda depremden daha çok etkilenen Adıyaman ve Malatya'yı İstanbul'da, Hatay ve Kahramanmaraş'ı Ankara'da eğitime aldık dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Üsküdar'daki Çamlıca Camisi Konferans Salonu'nda düzenlenen Yatılı Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı'na katıldı. Kapanış törenine Erbaş'ın yanı sıra İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'da katıldı. 3 Temmuz'da başlayan ve 28 Temmuz'da son bulan yatılı Kur'an kurslarında Malatya ve Adıyaman'dan gelen 374 depremzede öğrenci yer aldı. Program yatılı Kur'an kursu öğrencilerinden Mustafa Durgun'un okuduğu Kur'an dinletisiyle başladı. Öğrencilerin hazırladığı ilahi dinletisiyle devam eden programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Sevgili gençler bu sene ülkemizde yaşanan büyük depremler sebebiyle bölgedeki depremzede yavrularımıza yönelik özel bir program gerçekleştirdik. Bu kapsamda depremden daha çok etkilenen Adıyaman ve Malatya'yı İstanbul'da, Hatay ve Kahramanmaraş'ı Ankara'da eğitime aldık. Bu kapsamda programdaki en temel amacımız çocuklarımızın dini öğrenimlerine rehberlik etmek, moral düzeylerini yükseltmek ve onları manevi açıdan destekleyerek depremin yıpratıcı etkilerini hiç olmazsa biraz azaltmaktır. Rabbimize dua ediyoruz. ya Rabbi bir daha böyle afetleri milletimize, ülkemize, devletimize ve insanlığa hiçbir şekilde yaşatma ya Rabbi şeklinde konuştu.

DİYANET İŞLERİ OLARAK DEPREMİN İLK GÜNÜ ORADAYDIK

Erbaş, 'Büyük bir afet yaşadık. 6 Şubat depremini unutmak mümkün değil, orada Diyanet İşleri başkanlığı olarak ilk günden itibaren bütün hocalarımız, Türkiye diyanet vakfımızın bütün çalışanları, gönüllüleri hep deprem bölgesinde oldu. Zor zamanlardan geçtik. Bende depremin olduğu ilk gün deprem bölgesindeydim. Öğle saatlerinde, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2'nci deprem olduğunda, ben Gaziantep'in Islahiye ilçesine 10 kilometre yaklaşmış, yoldaydım. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı çalışanlarımız, deprem bölgesinde canla başla çalıştı diye konuştu. KURSUMUZ VERİMLİ GEÇTİ

Adıyaman'dan gelen Ubeydullah Helvacı, 'Kursumuz güzel ve verimli geçti. İstanbul'u gezdik, sportif faaliyetler oldu. Kuran okumamızı geliştirdik. İstanbul'a daha önce de gelmiştim, çok güzel ve büyük bir şehir. Tarihi eserlerimiz çok ve güzel. Her şey için teşekkür deriz, güzel ve verimli bir program oldu. Bizlerle ilgilendikleri için teşekkür ederiz dedi. Malatya'dan gelen Merve Kızıldil ise, 'Çok güzeldi, eğlenceliydi. Eğitim gördük, Hocalarımız sayesinde kuranda da baya ilerledim. Eğlenceli, yeni deneyimler yaptık, güzel geziler düzenledik. Müzeler gezdik, bilmediğimiz camileri gezdik. Güzel bir tecrübe oldu, baya verimli geçti diye konuştu.