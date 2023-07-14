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Depremde vefat eden kimsesiz çocuğun mezarı yapıldı! Taşa yazılan "Sahibin Allah" sözü yürek dağladı

Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, depremde hayatını kaybeden kimsesiz kız çocuğunun mezarı hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırıldı. Mezar taşında "Sahibin Allah" ifadesi ise yürek dağladı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 6 Şubat'taki asrın felaketinde hayatını kaybeden ancak herhangi bir yakınına ulaşılamadığı için 'kimsesiz' olarak defnedilen kız çocuğunun mezarı, hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırıldı. Normalde isim yazılması gereken mezar taşında da "Sahibin Allah" ifadesi yer aldı.

KİMSESİZ KABİRLER YÜREKLERİ DAĞLIYOR

Elbistan'da, depremden geriye yıkımla birlikte dinmeyecek acılar da kaldı. Kentin her bir noktasında depremin izleri yerini korurken afetin şehitlerinin kabirlerinin bulunduğu Yeni Şehir Mezarlığı'ndaki her bir kabirde ayrı bir hikaye ve yaşanmamışlıkların hüznü yürekleri dağlıyor. Kabristandaki en acı manzara ise, deprem şehidi olan ancak adları belli olmadığı için sadece defin numarası ile 'isimsiz ya da kimsesiz' yazan mezarlar. Yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için gelen vatandaşlar, "isimsiz ve kimsesiz" yazan mezarlardakiler için de dua ediyor.

HAYIRSEVER BİRİ KİMSESİZ ÇOCUĞA SAHİP ÇIKTI

Elbistanlı hayırsever bir vatandaşın duyarlılığı her ne kadar mezar tahtasında 'kimsesiz kız çocuğu' yazsa da kimsesiz olmadığını ispatladı. Adının gizli kalmasını isteyen hayırsever vatandaş, tüm masraflarını karşılayarak 'kimsesiz kız çocuğuna' mezar yaptırdı. Mezar taşına da; "6 Şubat 2023 depreminde kaybettiğimiz kimsesiz kız çocuğu. 'Sahibin Allah' yazıldı.

Depremde vefat eden kimsesiz çocuğun mezarı yapıldı! Taşa yazılan iki kelime kahretti

Depremde vefat eden kimsesiz çocuğun mezarı yapıldı! Taşa yazılan iki kelime kahretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Kahramanmaraş Elbistan Deprem Yaşam Haberler

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Yorumlar (9)

sinan yokuş:

Sahip çıktığı için orada. Görmediğin bir alemin görmüyorsun diye yok olduğunumu sanıyorsun. O halde hadi ölde gör. Sahip çıkmışmı çıkmamışmı

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Ay kural:

Arar bulur muydun beni beni, Sahipsiz mezar olsaydım. Bu dünyada yerim yokmuş yokmuş ,Keşke bir yalan olsaydım olsaydım. Şiir deki kadar acıklı hüzünlü bir durum diyeceğim çok daha acısı. Sözün bittiği, duaların ve duyguların başladığı bir yer. :(((

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aristoteles:

Madem Sahibi sahip cıksaydı niye sahip cııkmadı .

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