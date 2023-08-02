Deprem Uzmanı: Erzurum'da Büyük Bir Deprem Bekliyorum

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Konya, İzmir ve Erzurum'da yaşanan depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ercan, Erzurum'un Narman ilçesinde büyük bir deprem beklediğini belirtirken, diğer bölgeler için aynı uyarıyı yapmadı. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin artçılarının 4-5 yıl daha süreceğini ifade etti.

KONYA, İzmir ve Erzurum'daki depremlere ilişkin konuşan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Dün 3 ilde olması rastlantı. Her zaman olabilecek, 'depremcik' ve 'küçük deprem' diye andığımız sarsıntılardır. Sadece Erzurum'un üzerinde duruyorum. Erzurum Narman hattı bana göre depremini bekliyor" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; dün Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5, İzmir'in Buca ilçesinde 3.9 ve son olarak Erzurum'un Narman ilçesinde 4.1 büyüklüğünde depremler oldu. Deprem uzmanı Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, peş peşe yaşanan depremlere ilişkin konuştu. Depremlerin aynı gün yaşanmasının tesadüf olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ercan, Erzurum'daki sarsıntının devamının gelebileceği uyarısında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu bölge ile ilgili de Prof. Dr. Ercan, artçıların 4-5 yıl daha süreceğini belirterek, "6 Şubat'taki depremin ardından yaşanan artçılar gayet olağan. Daha büyük bir deprem olasılığı söz konusu değildir. Adana'daki Kozan ve Göksun için uyarı yapmıştım. O deprem 5.5 büyüklüğünde meydana geldi. O bölgede daha büyük bir deprem beklentisi içinde değilim. O kırığın da Adana'ya doğru devam etmesini beklemiyorum. Savrun kırığı dinginliğe erişmiştir" dedi.