Denizli'de zehirli uğur böceği örümceği görüldü

Denizli'de zehirli örümcek türleri arasında yer alan "uğur böceği örümceği" görüldü. Örümceği mahalledeki bir duvar üzerinde gören Mulcar, "Cep telefonumda resmini çekip internetten arama yaptım. Gördüğüm örümceğin zehirli uğur böceği örümceği olduğunu tespit ettim. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre Müdürlüğü yetkililere haber verdim. Bulduğum örümceği gelen ekiplere teslim ettim" dedi.

Denizli'de Pamukkale ilçesine bağlı Irlığanlı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Mulcar, mahalledeki bir duvar üzerinde, görüntüsüyle diğer örümceklerden farklı bir örümceği gördü.

ZEHİRLİ BİR TÜR

Mulcar'ın yaptığı araştırmada uğur böceği örümceği olduğunu öğrendiği türün, dünyada zehirli örümcek türleri arasında yer aldığı belirtildi. Örümceğin fotoğrafını çeken Mulcar, internet üzerinden yaptığı aramada zehirli uğur böceği örümceği olduğunu öğrendi.

EKİPLERE TESLİM ETTİ

Uğur böceği gibi benekleri olan örümceği gördüğünde çok şaşırdığını anlatan Mulcar, "Mahallede gezerken duvarın birinde gözüme çok farklı bir örümcek çarptı. Cep telefonumda resmini çekip internetten arama yaptım. Gördüğüm örümceğin zehirli uğur böceği örümceği olduğunu tespit ettim. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre Müdürlüğü yetkililere haber verdim. Bulduğum örümceği gelen ekiplere teslim ettim" dedi.