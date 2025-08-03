Denizli'de Serinlemek İçin Gölete Giren Adam Boğuldu

Denizli'de Serinlemek İçin Gölete Giren Adam Boğuldu
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Buldan ilçesinde piknik yapan İbrahim Kayaaslan, serinlemek için girdiği gölette boğuldu. Eşi Saime Kayaaslan ise suya girmesiyle çırpınmaya başladı ve çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde İbrahim Kayaaslan (58), serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden yaşayan Saime ve İbrahim Kayaaslan çifti, dün, piknik yapmak için Denizli'nin Buldan ilçesindeki Dımbazlar Göleti'ne gitti. İbrahim Kayaaslan eşinin piknik hazırlıklarına başladığı sırada serinlemek için gölete girdi. Eşinin uzun süre sudan çıkmadığını fark eden Saime Kayaaslan da suya girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Saime Kayaaslan, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kayaaslan, tedaviye alındı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Gölette yapılan aramada, 4 saat sonra İbrahim Kayaaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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