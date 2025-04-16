Datça'da 'mavi dil hastalığı' karantinası

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bir keçide görülen 'mavi dil hastalığı' üzerine ilçe, karantinaya alınıp hayvan giriş ve çıkışına kapatıldı.

Datça'ya bağlı kırsal Hızırşah Mahallesi'nde bir keçide burun akıntısı görülmesi üzerine durum çiftlik sahipleri tarafından İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bildirildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından, keçideki klinik muayene ve alınan numunelerle yapılan laboratuvar analizleri sonucunda 'mavi dil hastalığı' bulgularına rastlandı. Hastalığın yayılımını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla kırsal Emecik Mahallesi'nden Yazıköy Mahallesi'ne kadar ilçe genelinde 40 gün boyunca karantina uygulamasına geçilip hayvan giriş çıkışı durduruldu. Karantinayla ilgili ilçe girişine uyarı tabelası konuldu.

Mavi dil hastalığının 'Culicoides' cinsi sinekler tarafından bulaştırıldığı; keçi, koyun ve sığır gibi küçükbaş ve büyükbaşlarda görüldüğü, insan sağlığı açısından olumsuz bir durum olmadığı ve etlerinin tüketilebileceği belirtildi.