Çorum Belediye Başkanı Aşgın, Kayseri'de Ödülünü Aldı, Projelerini Paylaştı

Kent&Başkan Dergisi tarafından düzenlenen ve Türkiye genelindeki belediye başkanlarının katıldığı online anket sonuçlarına göre ödül almaya hak kazanan başkanlar, 12 Nisan'da Kayseri'de düzenlenen ödül töreninde buluştu. Ödüle layık görülen isimlerden biri de Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın oldu.

Aşgın, törende kazandığı ödülü büyük bir mutlulukla kabul ederken, bu başarıyı elde etmenin arkasında halkla kurduğu güçlü bağların ve gerçekleştirdiği projelerin olduğunu belirtti.

AŞGIN: "ÇORUM'U AŞK İLE GELİŞTİRİYORUZ"

Ödül töreni sonrasında Haberler.com'a özel bir röportaj veren Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kayseri'nin bölgedeki hayırseverlik ve tarihi dokusunu çok takdir ettiğini belirterek, "Kayseri bizim bölgemizde yıldız. Buradaki hayırseverlik ve tarihi dokunun ayakta tutulması bizim için çok kıymetli. Kayseri'yi bir Çorumlu olarak çok severiz," dedi.

Aşgın, Çorum'a yönelik projeleri hakkında da şunları ifade etti: "İkinci dönemimdeyim ve gönüllere dokunmak her şeyden önemli. Hacı Bayram-ı Veli'nin 'Taşla toprak arasında insanlar şehirler inşa ederken aslında kendilerini inşa ederler' sözünü rehber ediniyoruz. Kalbinde taş olanların taş, kalbinde aşk olanların şehri gülistan olur. Biz de Çorum'da kalbimizdeki aşk ve muhabbet ile şehrimizi ilmek ilmek dokuyarak gönüllere dokunmayı önemsiyoruz."

Ödül kazanma sürecinde Çorum için yapılan projelerin büyük etkisi olduğunu söyleyen Aşgın, ödülü "40 milyon TL yatırımla yapımı tamamlanmak üzere olan sahipsiz sokak hayvanları için yaş mama fabrikası" projesine borçlu olduklarını ifade etti. Ayrıca, fabrikanın büyük kapasitesi ile Türkiye'nin tamamına hizmet verebilecek ve ihracat yapılabilecek önemli bir yatırım olduğunu belirtti.