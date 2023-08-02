Adana'da babasını bir deri bir kemik halde çöp evde bularak hastaneye kaldıran genç adam, hastanede tedavisi tamamlanan babasını başka bir yere yerleştirdi. Babasının tıraşını da yapan genç, 'Tek isteğim babamın iyi bir yerde bakılması. Onu bakım evine yatıracağım' dedi.

- Çöp evde bulduğu babasını hastaneden taburcu etti, bakım evine yatıracak

ADANA - Adana'da babasını bir deri bir kemik halde çöp evde bularak hastaneye kaldıran genç adam, hastanede tedavisi tamamlanan babasını başka bir yere yerleştirdi. Babasının tıraşını da yapan genç, "Tek isteğim babamın iyi bir yerde bakılması. Onu bakım evine yatıracağım" dedi.

Fotoğrafçı Mehmet ve ev hanımı Songül Kapılı çifti 35 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 4 çocukları dünyaya geldi. Çift, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde otururken, çocuklarından 3'ü evlenip evden ayrıldı. Çiftin Özgür isimli çocukları da çalışmak için Muğla'nın Bodrum ilçesine gitti. Ancak 4 sene önce Mehmet Kapılı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve yaşlı adama Alzheimer teşhisi konuldu. Bu süreçte iddiaya göre Songül Kapılı eşiyle hiç ilgilenmedi ve yaşlı adamı evde bırakarak sürekli dışarı çıktı. Ancak Özgür Kapılı, annesiyle ne zaman görüşse babasının durumunun iyi olduğunu duydu, ancak çalıştığı için 6 aydır bir türlü ailesinin yanına gelemedi.

Geçtiğimiz aylarda ise anne Songül Kapılı, yatağa bağımlı hala gelen eşiyle ilgilenmeyi iyice kesti ve evi terk etti. Bu süreçte ise ev adeta çöp eve döndü. Komşular ise çiftin oğulları Özgür Kapılı'yı arayarak, "Annen babanla ilgilenmiyor. Baban çok kötü durumda. Evinizden de çok kötü kokular geliyor" dedi. Fakat kız kardeşleri ve annesiyle görüşen Özgür Kapılı babasının hep iyi olduğunu duydu. Ancak sürekli aklı babasında olan genç adam, son olarak bir komşusunun kendisini tekrar araması üzerine iş yerinden izin alarak sabah saatlerinde ailesinin evine geldi. Kapıyı çalan adam kimsenin açmaması üzerine annesini aradı. Annesinin de telefonlara cevap vermemesi üzerine Özgür Kapılı, durumu polise haber verdi. Polis eşliğinde kapıyı kırarak içeri giren genç, karşılaştığı manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Yatağa bağımlı babasının saç ve sakallarının uzadığını, zayıflayarak bir deri bir kemik kaldığını ve evin çöp evden farksız halde olduğunu gören genç, annesini defalarca kez aradı ancak yine cevap alamadı. Kapılı, önce amcasına daha sonra da ambulansa haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaşlı adama ilk müdahaleyi yatağında yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Saçını sakalını kesti, başka yere yerleştirdi

Tedavinin ardından babasını hastaneden çıkaran genç adam, onu başka bir yere yerleştirdi ve saçını sakalını keserek bakımını yaptı.

Burada gazetecilere konuşan Özgür Kapılı, "Dün babamı o evden alarak hastaneye kaldırdım. Yatak yaralarıyla ilgili tedavisi uygulandı. İlk anda çok kötü durumdaydı. Yıkadık temizledik. Elimden geldiğince babamın yanındayım. Suç duyurusunda bulunduk. Babamın raporu çıktıktan sonra güzel bir bakımevine yerleştirmek istiyoruz. Sürekli serum ve ek gıda alması gerekiyor. Şuanda daha huzurlu. Biz 4 kardeşiz. İkiz erkek kardeşimle birlikte Bodrumda çalışıyorduk. Haberi alır almaz babamın yanına geldik. 2 kız kardeşim babamızla ilgilenmiyor. Annem vasi olmasına rağmen kendisi ortada yok. Buradan kız kardeşlerime sesleniyorum. 'babanız burada siz neredesiniz. Nasıl vicdanınız rahat'. Tek isteğim babamın iyi bir yerde bakılması. Onu bakım evine yatıracağım" dedi.

'Sözün bittiği yerdeyiz'

Mehmet Kapılı'nın kız kardeşi Emine Özkan da, "Sözün bittiği yerdeyiz. Kim ister kardeşinin bu duruma düşmesini. Biz televizyonda haberlerde gördüğümüzde içimiz sızlıyordu. Eşinin bizle arası önceden çok iyiydi. Ama bu saatten sonra kimseye iyi demeyeceğim. Abim bu duruma düştükten sonra hepimizi uzaklaştırdı" ifadelerini kullandı.