CHP'li vekilden Bakan Kurum'a teşekkür

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve siyasiler, Hatay'ın deprem sonrasında yaralarının sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Murat Kurum geçtiğimiz hafta, 6 Şubat depremlerinin ağır yıkıma uğrattığı Hatay'da koordinasyon toplantısı düzenledi. Deprem bölgesinin kalkınması amacıyla Kurum, birçok partinin belediye başkanlarıyla görüştü.

CHP'Lİ VEKİL'DEN BAKAN KURUM'A TEŞEKKÜR

Toplantıda konuşan CHP'li Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ise Bakan Kurum'a deprem bölgesindeki çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Mullaoğlu, konuşmasında "Rezerv alan işini provoke ediyorlardı ama neyin ne olduğu görüldü, tavrınızdan dolayı size teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM, 2025'İN SONUNU İŞARET ETTİ

Toplantıda konuşma yapan Bakan Kurum ise depremin olduğundan bu yana el birliğiyle bu mücadeleyi sürdürmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. Bakan Kurum, konuşmasında şunları söyledi: "Amacımız, gayemiz bir an önce köy konutuyla, ilçesiyle, beldesiyle, peyzaj düzenlemesiyle Hatay'ımızı eskisinden daha iyi hale getirebilmek, bunun mücadelesini veriyoruz. Hep birlikte Hatay'ın çocuklarının, evlatlarının huzur, güven içerisinde yaşayacağı yeni yerlerin inşasını gerçekleştiriyoruz. İnşallah söz verdiğimiz gibi 2025 yılı sonu itibarıyla Hatay'da, 11 ilde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz."