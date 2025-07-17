Çekmeköy'de Demir Kapı Çocuğun Üzerine Düştü: Hayatını Kaybetti

Çekmeköy'de Demir Kapı Çocuğun Üzerine Düştü: Hayatını Kaybetti
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Çekmeköy'de Demir Kapı Çocuğun Üzerine Düştü: Hayatını Kaybetti
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Çekmeköy'de babasının yaşadığı apartmanın bahçesindeki parkta oynayan Eymen Budak'ın (10), üzerine demir kapı düştü.

Çekmeköy'de babasının yaşadığı apartmanın bahçesindeki parkta oynayan Eymen Budak'ın (10), üzerine demir kapı düştü. Çevredekilerin yardımıyla kapının altından çıkarılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Eymen'in üstüne düşen demir kapı ise iple bağlanarak kullanılmaya devam edildi.

Olay, 14 Temmuz'da akşam saatlerinde Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi ve babası ayrı olan 10 yaşındaki Eymen Budak 2 haftalığına babasının yanında kalıyordu. Budak, apartmanın bahçesinde bulunan parka oyun oynamaya çıktı. Bir süre sonra apartmanın demir bahçe kapısı Eymen Budak'ın üzerine düştü. Olayı farkedenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredekiler, çocuğu demir kapının altından çıkarırken, sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, Eymen Budak'ı ambulansla Sancaktepe Şehit Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ancak Budak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'BAŞINDAN DARBE ALMIŞ, VEFAT ETMİŞ'

İşlemlerin ardından cenazeyi almaya gelen Eymen'in dedesinin kardeşi, Mehmet Budak, "Olay akşam yedi sıralarında meydana geldi. Çocuk parkta oynamış, sonra kapıyla oynamış. Sonra da kapı üstüne düşmüş. Doktorun bana anlattığına göre düşerken orada vefat etmiş. Başından darbe almış vefat etmiş. Bize anlatıldığına göre üst katta bir arkadaş yukarıdan bakıyormuş, Parkta oynuyordu. Bir baktım kapı düştü, aşağı inene kadar bir komşu almış götürmüş" dedi.

Komşuların uzun zamandır bozuk olduğunu iddia ettiği kapının, olayın ardından yerinden kaldırılarak plastik ipler ile bağlanıp kullanıldığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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