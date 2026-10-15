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Adana'da refüje çarpan otomobil havalanıp tırın kupasıyla dorsesi arasından geçti! Sürücü alev alan araçtan kendisi çıktı

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Adana'da refüje çarpan otomobil havalanıp tırın kupasıyla dorsesi arasından geçti! Sürücü alev alan araçtan kendisi çıktı Haber Videosunu İzle
Adana'da refüje çarpan otomobil havalanıp tırın kupasıyla dorsesi arasından geçti! Sürücü alev alan araçtan kendisi çıktı
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Adana'nın Kozan ilçesinde refüje çarpan otomobil, iddiaya göre havalanarak seyir halindeki tırın kupasıyla dorsesi arasından geçti, yolun karşısına düşüp alev aldı. Yaralanan sürücü yanan araçtan kendi imkânlarıyla çıktı ve hastaneye kaldırıldı. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

  • Adana'nın Kozan ilçesinde M.K. idaresindeki 81 ACK 794 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
  • Çarpmanın etkisiyle havalanan otomobil, L.A. yönetimindeki 80 KB 738 plakalı tırın kupasıyla dorsesi arasından geçerek yolun karşısına düştü.
  • Alev alan otomobilden yaralı sürücü M.K. kendi imkanlarıyla çıktı; yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde refüje çarparak seyir halindeki tırın kupasıyla dorsesi arasından uçarak yolun karşısına düşen otomobil alev alev yandı. Sürücü yaralanırken, yangın itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

TIRIN KUPASIYLA DORSESİ ARASINDAN GEÇTİ

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Çukurköprü mevkiindeki Kozan-Kadirli-Ceyhan kavşağında meydana geldi. İddiaya göre M.K. idaresindeki 81 ACK 794 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan otomobil, kavşakta seyir halinde olan L.A. yönetimindeki 80 KB 738 plakalı tırın kupasıyla arkasındaki dorsesi arasından geçip yolun karşısına düştü.

SÜRÜCÜ ARAÇTAN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Otomobil alev alırken, yaralı sürücü M.K. araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yanan otomobil ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Jandarmanın kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMete Doğaner:

yerli tüplü ve öfkeli sinemalarda

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