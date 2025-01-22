Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama

AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

"AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamada, "Ege Denizi, Çanakkale Ayvacık açıklarında (6 km) saat 23.38'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

NACİ GÖRÜR: 1944'TE KORKUTUCU BİR DEPREM OLMUŞTU

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale'deki depremin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda 1944 yılındaki 6.8'lik depreme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Edremit Körfezinde, Ege Denizinde, Edremit fay zonunda 5,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay zonu Kuzey Anadolu fay zonunun güney kolunu temsil ediyor. Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuştu. Marmara bölgesi ve Kuzey Ege genelde stres biriktiriyor."