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Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen 5.2'lik deprem sonrası açıklama yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuştu. Marmara bölgesi ve kuzey Ege genelde stres biriktiriyor" dedi.

AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

"AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamada, "Ege Denizi, Çanakkale Ayvacık açıklarında (6 km) saat 23.38'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklamada

NACİ GÖRÜR: 1944'TE KORKUTUCU BİR DEPREM OLMUŞTU

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale'deki depremin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda 1944 yılındaki 6.8'lik depreme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Edremit Körfezinde, Ege Denizinde, Edremit fay zonunda 5,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay zonu Kuzey Anadolu fay zonunun güney kolunu temsil ediyor. Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuştu. Marmara bölgesi ve Kuzey Ege genelde stres biriktiriyor."

Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklamada

Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Yaşam
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMerxas:

bana kızacak siniz ama bu AKP gitmeden bu ülke gün yüzü görmez görmeyecekte..

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Haber YorumlarıJokerAllame:

önlem yok :) Suriye ye destek lazım :) önlemler Suriye'ye:)

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Haber YorumlarıKadir Özer:

Şimdi herkez yazacak allh bilir diye ??

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Haber YorumlarıŞAŞKIN:

Tüm kainat insanın gönlünde mevcuttur. İnsan stres yüklendikçe yer de gökte stres yüklenir. Maalesef özellikle ülkemizin İnsanları çok stres yüklenir oldu...

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Cok seyler değişmesi gerek. Akp gitmesi lazım. Doğayı kutsal görmek lazım. Çöp yakması yasaklanması gerek. Insanlar kendini geliştirmesi gerek. Nedir bu milletin işi gücü seks yeme içme para mal ve mülk sevgisi dikkatsizlik gaflet kin ve nefret. Bu ne yani? Cok ülke gezdim ama bizimkiler gibi materyalist başka millet yok. Yahudiler parayı cok sever derler ama bence bizimkiler dahada çok seviyor. Sahte dincilik de var. Halen şu youtube hocalar dayak yemedi ya... insanları yoldan çıkarıyorlar.

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Haber YorumlarıuCube :

Kısaca; İstanbul depremi yaklaştığını gösteriyor. ;))

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