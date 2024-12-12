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Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Saros Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Çanakkale'den ve çevre illerden de hissedildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yürütülen saha taraması neticesinde herhangi bir olumsuzluk intikal etmediğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.34'te merkez üssü Saros Körfezi olan ve Çanakkale'de de hissedilen 4.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntının yerin 14.5 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Depremin Çanakkale'ye yakın illerden de hissedildiği öğrenildi.

KANDİLLİYE GÖRE DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.6

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçüldü. Sarsıntının derinliğinin de 14.5 kilometre olduğu belirtildi.

ÇANAKKALE VALİSİ: OLUMSUZLUK İNTİKAL ETMEDİ

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saros Körfezi'nde meydana gelen deprem sonrası Çanakkale'de yürütülen saha taraması neticesinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmemiştir." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, deprem sonrası sosyal medya hesabından "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu. Erkek paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Saros Körfezi açıklarında 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Tüm hemşehrilerime ve Çanakkale'mize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Yaşam
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

inşallah öncüdür böyle etkisiz şiddetteki depremler haberlerde göz doldurmaktan başka sonuç üretmiyor

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Haber YorumlarıJokerAllame:

her gün oluyor bu depremlerden zihinti

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Haber YorumlarıMengele:

Türkiyeye cok büyük deprem gerekli en szindan 13 büyüklügünde yoksa biz asla düzelmeyiz

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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

4,4 deprem değil, 8,8 olursa haberini yapın.

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