Büyükada'da Hafta Sonu Yoğunluğu

Havaların ısınmasıyla birlikte hafta sonunda Büyükada'da ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Adalara gelen vatandaşlar, güzel havayı yürüyüş yaparak, bisiklet sürerek ve sahilde vakit geçirerek değerlendirdi. Yoğunluğun havadan da görüntülendiği Büyükada'ya gezmeye gelen Ayşe Gül, "Adalar, bildiğimiz bir yer, çok temiz, çok düzenli ama inanılmaz bir kalabalık var. Sahile kadar gittim. 'İğne atsan yere düşmez' diye bir tabir var. Şu an öyle bir durum. Hafta sonu kalabalığı çok fazla" dedi.

Havaların ısınmasıyla birlikte hafta sonunda Büyükada'da ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren vapurlarla Büyükada'ya gelen ziyaretçiler, iskele ve çarşı bölgelerinde yoğunluk oluşturdu. Aileler ve gençler, deniz havasının tadını çıkarırken sahil boyunca yürüyüş yaptı. Bisiklet kiralama noktalarında hareketlilik yaşanırken, bazı vatandaşlar ise adayı yürüyerek gezmeyi tercih etti. Gün boyunca süren yoğunluk nedeniyle sahil şeridi ve gezi güzergahlarında kalabalık oluştu. Büyükada'daki kalabalık havadan da görüntülendi.

'HAFTA SONU KALABALIĞI ÇOK FAZLA'

Ayşe Gül, "Şu an, bir perakende sektörüne çalışıyorum ve bugün haftalık iznimiz. Cumartesi günü, özellikle de çok yoğun olmaz dedik ama inanılmaz bir kalabalık var şu an. Kendimi çok mutlu hissediyorum, uzun zaman sonra bisiklete bindim. Adalara gelmeyeli bayağı zaman oldu. Adalara geldim, şu an, kaç seneden sonra bisiklet kullanıyorum. Çok memnunum. Yazın gelmesi çok güzel. Adalar, bildiğimiz bir yer, çok temiz, çok düzenli ama inanılmaz bir kalabalık var. Sahile kadar gittim. 'İğne atsan yere düşmez' diye bir tabir var. Şu an öyle bir durum. Hafta sonu kalabalığı çok fazla" dedi.

'ADALAR, KARNAVAL GİBİ MÜKEMMEL BİR YER'

Eyüp Öztürk, "Biz Adalara ilk defa geliyoruz. Normalde Beylikdüzü'nde oturuyoruz, buraları çok merak ettik. Arkadaşlarımız, dostlarımız övdüler. Biz de eşimle yaklaşık bir ay olmadı evleneli. Hem gezmek için hemde stres atmak için buraya geldik. Çok da güzel yerler, çok beğendik. Kalabalık. Sanırım hafta sonları daha kalabalık oluyor. Hafta içi durum nasıldır bilmiyorum ama hafta sonu cıvıl cıvıl, karnaval gibi iç taraflar. Saat Kulesinin olduğu yerler gayet güzel. Biz çok beğendik. Daha gezmedik, Aya Yorgi Kilisesi'nin oraya kadar gezerek yürümeyi düşünüyoruz. Adalar, karnaval gibi cıvıl cıvıl, çok güzel, mükemmel bir yer, biz çok beğendik" ifadelerini kullandı.

'BEYLİKDÜZÜ'NDEN ADALAR İÇİN BURAYA GELDİK'

Hasret Öztürk, "Eşimin de bahsettiği gibi biz ilk defa adalara geliyoruz. Ben, çok İstanbul aşığı biri olarak zaten çok gelmek istiyordum. Eşim de daha önce gelmemiş, biz beraber geldik. Ben çok keyif alıyorum. Şu an adalarda tatil köyü, karnaval edası var. Çok da kalabalık, insanlar çok sıcak, çok samimiler. Biz bir daha geleceğiz bence, biz şu an çok keyif alıyoruz. Biz Beylikdüzü'nden Adalar için buraya geldik" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZI GEZMEYE GETİRDİK'

Okan Balcı, "Güzel geçiyor, ada güzel. Gayet iyi, gezmeye geldik. Herhangi bir sıkıntı yok. Çocuklarımızı gezmeye getirdik, asıl onlar için buraya geldik. Hava sıcak ve çocuklar ufak olduğu için onları bisiklete bindiremeyeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı