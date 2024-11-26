BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Kasım Osmangazi, Nilüfer, Karacabey su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 27 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 27 Kasım su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KARACABEY SU KESİNTİSİ

DRAMA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/11/2024 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 26/11/2024 17:00

Açıklama: Karacabey İlçesi Sırabademler, Yenice, Nasreddin, Karacaahmet, Tavşanlı, Drama, Runguçpaşa, Abdullahpaşa, Selmiye, Canbalı Mahallelerinde ve Garipçe Mahallesi 37 Sokakta şebeke arızası nedeniyle 26.11.2024 tarihinde Salı günü 10.30-17.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Kesim Tarihi: 26/11/2024 10:30

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

DUMLUPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 31/10/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/11/2024 18:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi, Umut Sokak, Bülbül Sokak, Anafartalar Caddesi, Gürgen Sokak ve civarında 31.10.2024-28.11.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Kesim Tarihi: 31/10/2024 09:00

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

NALBANTOĞLU