Bursa ve ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Bursa ve ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı. Osmangazi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ise Azerbaycan Devlet Sanatçısı İslam Manafov ve kızı Turan Manafzade 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümü sebebiyle açık hava piyano resitalinde sahne aldı. Gürsu Belediyesi ilçe protokolü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kent Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde bir araya geldi. Mudanya İskele Meydanı'nda kutlama etkinlikleri düzenlendi.