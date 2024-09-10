Üye Girişi
Haberler

Bursa halkına "Yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız?" diye sorduk

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da yapılan sokak röportajında, 'Yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız?' sorusuna verilen cevaplarda, halkın büyük çoğunluğu ibadete yöneleceğini belirtti. Diğer yaygın cevaplar arasında sevdikleriyle vakit geçirmek, kırgınlıkları bitirme ve affedilme dileği yer aldı. Röportaj sırasında bazı ilginç ve farklı cevaplar da öne çıktı.

İBADET VE AFFEDİLME DİLEĞİ

Bursa'da yapılan sokak röportajında, "Yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız?" sorusuna verilen cevaplarda, halkın büyük çoğunluğu ibadete yöneleceğini belirtti. Namaz kılmak ve günahlarının affedilmesi için dua etmek, en sık dile getirilen yanıtlar arasında yer aldı. Özellikle dini inançları güçlü olan katılımcılar, son anlarını maneviyatla geçirmeyi tercih edeceklerini söyledi.

Bursa halkına 'Yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız?' diye sorduk

SEVDİKLERİYLE ZAMAN GEÇİRME

Bir diğer yaygın cevap ise sevdikleriyle vakit geçirmek oldu. Vatandaşlar, yaşamlarının son gününde aileleri ve en sevdikleri insanlarla bir arada olmayı, onların yanında huzur bulmayı tercih edeceklerini ifade etti. Bu duygusal tercih, ölüm karşısında insanın içsel bağlarına verdiği önemi gösterdi. Aynı zamanda, kırgınlıkları bitirmek ve geçmişte kırdıkları insanların gönlünü almak isteyenler de bu süreçte affedilmenin önemini vurguladı.

Bursa halkına 'Yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız?' diye sorduk

FARKLI VE BEKLENMEDİK CEVAPLAR

Röportaj sırasında bazı ilginç ve farklı cevaplar da öne çıktı. Bir Beşiktaş taraftarı, unutulmaz futbol anılarını yeniden yaşamak istediğini söyledi, özellikle Mario Gomez ve Ricardo Quaresma'nın gollerini izlemek istediğini belirtti. Bazı katılımcılar ise, öleceklerini bildikleri için hiçbir şey yapmamayı tercih edeceklerini, moral bozukluğundan ötürü bir şey yapacak motivasyonlarının olmayacağını ifade etti. Çalışmaya devam etmek veya sadece kendine vakit ayırmak isteyenler de vardı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Yaşam Bursa

Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

Narin'in ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

 Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
500

Yorumlar (5)

Cuma Agsu:

Allah imandan ayırmasın

22
1
yanıtYanıtla
şahabettin Ayyıldız:

Herkesin bu günden kalp kırmaması vicdanlı olması güzellik yapması için ölüm tarihini bilmesine gerek yok

12
0
yanıtYanıtla
o. kara:

Kur'an meali okurdum.

8
2
yanıtYanıtla
Cuma Agsu:

yarın öleceğimi bilsem eminim yarına kalmadan ölürdüm.

9
0
yanıtYanıtla
Revolver:

bir gün de halka geçinebiliyor musunuz diye sorun.. kiralar sizce yüksek mi diye sorun, ülkedeki adalete güveniyor musunuz diye sorun, mülteciler hakkında ne düşünğyorsunuz diye sorun.. ama soramazsınız. iktidar zor durumda kalır. bunu istenezsiniz...

3
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel ne dedi? Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi? Kate Middleton ne kanseri, tedavisi bitti mi? Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlık durumu nasıl? Teoman Südor kimdir? Ressam Teoman Südor öldü mü, ölüm sebebi ne? iPhone 16 çıktı mı? Türkiye'ye iPhone 16 geldi mi? iPhone 16 fiyatı kaç TL? YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı? Apaçi Mustafa'nın annesi Helin'i neden istemiyor? Sana Değer programında bugün ne oldu? Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı kaç yaşında, nereli? Eren Elmalı hangi takımda oynuyor? IPHONE 16 FİYAT LİSTESİ! iPhone 16 plus, pro ve pro max fiyatları ne kadar? Türkiye iPhone 16 fiyatları… Kızılcık Şerbeti Alev neden yok? Alev nasıl öldü? Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldı mı? Masterchef Bera kimdir? Masterchef ana kadroya giren Bera Altaş kaç yaşında?
title