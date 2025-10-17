Haberler

Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok
Güncelleme:
Bursa'da ortalama baraj doluluk oranı yüzde sıfıra düştü. "Su şehri" olarak bilinen kentteki felaket dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde barajların tamamen kuruduğu görülürken başlatılan seferberlik kapsamında 600 milyon metreküplük Çınarcık Barajı'ndan kent merkezine 300 bin metreküp aktarılması için arıtma tesisi inşaatı hızlandı.

Küresel ısınmanın yarattığı kuraklık "su şehri" olarak anılan Bursa'da felakete yol açtı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (BUSKİ) verilerine göre kentin merkez ilçeleri Nilüfer, Osmangazi Yıldırım ve merkeze yakın ilçeleri Gürsu, Kestel ve Mudanya'nın belli kısmına su sağlayan Nilüfer Barajı'ndan sonra Doğancı Barajı'nda da su seviyesi yüzde sıfıra düştü.

KESİNTİLERLE 100 BİN METREKÜP SU TASARRUFU

Ekim ayı itibariyle BUSKİ 1 Ekim'den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saatlik planlı su kesintisi uygulayarak günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağladı.

Doğancı Barajı'nın 5,5 katı büyüklüğündeki Çınarcık Barajı'ndan Doburca Arıtma Tesisine gelen 110 bin metreküp su, Nilüfer ve Doğancı barajlarından gelmesi gereken su ihtiyacının 3'te 1'ini karşılıyor. Bursa'nın günlük 500 bin metreküp su ihtiyacı, yapılan planlı su kesintileriyle 400 bin metreküpe düştü.

YAĞMUR VE KARLA BARAJLARIN BESLENMESİ BEKLENİYOR

Bursa'nın planlı kesintiyle birlikte kullandığı 400 bin metreküp suyun yüzde 40'ı Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 20'si Çınarcık Barajı'ndan, yüzde 40'ı ise Uludağ pınar kaynaklarından ve su kuyularından temin ediliyor. Geçtiğimiz hafta yağan yağmur ve Uludağ'a düşen karla birlikte önümüzdeki günlerde yine Doğancı Barajı'nın da su ile beslenmesi bekleniyor.

ARITMA TESİSİ İNŞAATI HIZLANDIRILDI

Öte yandan 600 milyon metreküplük Çınarcık Barajı'ndan kent merkezine 300 bin metreküp aktarılması için arıtma tesisi inşaatı hızlandırıldı. Yapımı 4 Mayıs 2026'da bitmesi planlanan inşaatın, bir an önce tamamlanması için seferber olundu.

BU YOLLAR 1 AY TRAFİĞE KAPATILACAK

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığınca yapılacak Çınarcık Su Projesi isale hattı çalışmaları kapsamında ise Nilüfer ilçesi, Kurtuluş Mahallesinde Nasrettin Hoca Bulvarı'nın İzmir Yolu Cadde bağlantısından Örencik Caddesi kesişimine kadar ki kısmı 17 Ekim-17 Kasım tarihlerinde trafiğe kapatılacak.

TARIM TEHLİKEDE

Yaşanan su krizi, Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Bursa'da, tarımı da olumsuz yönde etkiliyor. Bursa Ovası'nda yetiştirilen şeftali, armut, incir, kiraz, zeytin, çilek, üzüm, ceviz, Brüksel lahanası, enginar, domates ve fasulye gibi birçok meyve-sebze, Türkiye'nin birçok iline gönderilirken, kuraklık devam ederse tarım şehri Bursa'da üretimin sıkıntıya girebileceği öne sürülüyor.

"ARTIK SOFRALARIMIZDA SEBZE VE MEYVELERİ GÖREMEYECEĞİZ"

Yaşanan kuraklığın tarımı da etkilediğini söyleyen Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Murat Demir, "Bursa'da su sadece içmek için değil, Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacı içinde çok önemli. Kuraklık nedeniyle göllerin ve barajların kuruması ciddi tehlike oluşturuyor. Bu sorun önümüzdeki günlerde de devam ederse, artık sofralarımızda, domates, patlıcan ve şeftali gibi sebze ve meyveleri de göremeyeceğiz. Tarım bildiğiniz gibi çok ciddi oranda su ihtiyacı vardır. Burada tabi önlem olarak bu tarımı kullandığı su yöntemi ve sulama biçimlerini değiştirmek gerekiyor. Bursa'da salma sulama dediğimiz o vahşi sulama yapılmaktadır. Bundan vazgeçilip, müdahale edilmelidir. Devlet ve yerel yönetimler desteğiyle çiftçiye, tarım yapanlara, damla sulama ve yağmur sulama yapabilmesi için olanaklar sağlanmalı, teşvikler verilmelidir, destek olunmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Yaşam
