Bursa'da Şili Biberinden Geleneksel Reçel Üretimi

Bursa'da Şili Biberinden Geleneksel Reçel Üretimi
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Bursa'da Cafer Yıldırım, geleneksel yöntemlerle ürettiği Şili biberi reçeli ile tatlı ve acı lezzetleri bir araya getiriyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bu yenilikçi reçel, kahvaltının yanı sıra yemeklerde sos olarak da kullanılabiliyor.

BURSA'da geleneksel yöntemlerle reçel üreten Cafer Yıldırım (44), Şili biberinden yaptığı reçelle alışılmış tatların dışına çıktı. Ağızda aynı anda hem tatlı hem de acı bir tat bırakan reçele, sadece kahvaltıda değil, yemeklerde de sos olarak kullanılması ile Arap turistler başta olmak üzere yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Kestel ilçesi kırsal Derekızık Mahallesi'nde geleneksel yöntemlerle 115 yıldır reçel üreten ailenin 4'üncü kuşak üyesi Cafer Yıldırım, Şili biberinden reçel üretti. Ağızda aynı anda hem tatlı hem de acı bir tat bırakan acı biber reçelinin yapımı 2 gün sürüyor. Daha önce ürettiği acı tombul biberi reçeli, özellikle Arap turistlerin gözdesi olan Yıldırım, biber reçelini ilk görenlerin şaşırdığını belirtip yerli ve yabancı müşterilerinin ürüne yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Ailesinin 115 yıl önce reçel üretmeye başladığını, kendisinin de yaklaşık 20 yıldır sektörde olduğunu söyleyen Cafer Yıldırım, "Bu işimizi 1910 yılında yapmaya başlamışız. Benim önümdeki ustam 3'üncü kuşak reçelciydi. Nur içinde yatsın inşallah, bize bir yol gösterdi. Biz de o yoldan ilerliyoruz. Onun gösterdiği formüllerle, tecrübelerle aynı şekilde sürdürüyoruz. Yaklaşık 40 çeşit reçel üretimi yapıyoruz. Çilek, vişne, incir, gül reçelinin yanı sıra farklı lezzetlerden de yeşil ceviz reçeli, domates reçeli, zencefil reçeli, kahve reçeli, ananas reçeli, son olarak da son yıllarda revaçta olan süt reçeli ile Şili biberinden yaptığımız acı biber reçeli üretiyoruz" dedi.

'MANGALDA BİBER KÖZLERKEN AKLIMA GELDİ'

40 çeşit reçel üreten Yıldırım, Şili biberinden reçel üretmenin ise mangalda biber közlerken aklına geldiğini belirterek, "Acı biber reçeli hem tatlı hem de acı. İki lezzeti bir arada barındıran bir ürün. Misafirlerimizin ilgisini çeken bir ürün. Bunun çıkış hikayesi de bir ramazan ayı, arkadaşlarımla birlikte iftar için mangal yaparken biberleri közlediğimiz sırada aklıma geldi. 'Neden bunun reçelini denemiyorum?' dedim. Bu şekilde başladı" ifadelerini kullandı.

'İLK BAŞTA ŞAŞIRIYORLAR, TADINCA BEĞENİYORLAR'

Şili biber reçeline talebin yoğun olduğunu söyleyen Cafer Yıldırım, "Çünkü bu ürünü sadece kahvaltıda kullanmıyorlar. Bu ürünü öğle ve akşam yemeklerinde etin yanında, tavuğun yanında sos olarak da kullanıyorlar. İsmi sadece reçel ama çok farklı yerlerde de kullanabiliyorsunuz. Arap turistler çok rağbet gösteriyor. Yerli halkımız da çok seviyor. Bilenler çok seviyor. Farklı lezzetlere açık olmayan insanlar ilk başta yanaşmak istemiyorlar ama gerçekten tecrübe ettiklerinde, etmedikleri için pişman oluyorlar. Vatandaşlar gördüklerinde ilk başta çok şaşırıyorlar, tadım yaptıktan sonra beğeniyorlar" diye konuştu.

'ACI BİBERDEN DE REÇEL OLUYORMUŞ'

Kente gezmek için gelen ve Şili biber reçelinin tadına bakan Elif Sökmen, "Gerçekten çok lezzetli. Ben gıda mühendisiyim. Acı biber reçelini de tattım. Çok beğendim. Mükemmel bir tadı var. Biberden reçel oluyormuş. Çok da güzel oluyormuş. Hem acı bir tadı var hem de tatlı bir tat geliyor. Gördüğümde çok şaşırdım. Acı biberden de reçel oluyormuş gerçekten" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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