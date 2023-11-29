Bursa'da Lodos Etkili Oldu: Ağaç ve Elektrik Direği Araçların Üzerine Devrildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde etkisini artıran lodos, Kükürtlü Mahallesi'nde bir ağacı ve elektrik direğini araçların üzerine devirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek ağaç ve direği kaldırdı. Bir kadının aracında maddi hasar meydana geldi.

Bursa'da gece saatlerinde etkisini artıran lodos, Kükürtlü Mahallesi'nde bir ağacı ve elektrik direğini araçların üzerine devirdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi 3. Çevik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3. Çevik Sokak'ta ikamet eden mahalle sakinleri, duydukları ses ile panikledi. Dışarı çıkan mahalle sakinleri, elektrik direği ve ağacın araçların üzerine devrildiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçların üzerine düşen ağaç ve elektrik direğini kaldırdı. Aracında maddi hasar meydana gelen bir kadın itfaiye ekiplerine "Aracımın yanına gitmem lazım, ama ağaç devrilir diye korkuyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine, "Bu ağaç devrildi, diğerleri de devrilmek üzere. Biz yetkilileri aradık ama kimse bize geri dönüş yapmadı. Yarın birinin canı yandıktan sonra hiçbir şeyin önemi yok" ifadelerine yer verdi. - BURSA