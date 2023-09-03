Bursa 15 saattir yanıyor! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Göynüklü Mahallesi'nde dün başlayan orman yangını 15 saattir devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ekipler yangına, havadan helikopterler ile müdahale ederken, karadan ise 132 araç ve 420 personelle söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangında 15 saat geride kaldı. Ekipler havanın aydınlanmasıyla alevlerle havadan ve karadan mücadelesini sürdürüyor.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Bursa kent merkezi ile Mudanya arasında tepelik alanda kırsal Göynüklü Mahallesi yakınında, dün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çalışmalar havanın kararmasıyla gece görüşlü helikopterler ile havadan, 132 araç ve 420 personelle karadan yürütülüyor.

RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR

Bölgede, zaman zaman şiddetli rüzgar etkili olurken, mahalle sakinleri de alevlerin evlerine sıçramaması için ekiplere yardım ediyor.