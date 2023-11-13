Milyon dolarlık ofislerin bulunduğu lüks iş hanında yangın böyle başladı! Vatandaşlar canını zor kurtardı

Bursa'da 10 katlı iş merkezini küle çeviren yangının başlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İş merkezinden kaçan ve park halindeki otomobillerini kaçırmaya çalışan vatandaşlar ile yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalışanlar kameraya yansıdı. Yangın esnasında termal kameralı dron kullanan Büyükşehir itfaiyesi yangına 3 koldan müdahale etti.

Bursa'da önceki gece alev alev yanan 10 katlı iş merkezindeki yangının başlama anına ait güvenlik kamerası görüntüleri tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. 158 işyerinin bulunduğu iş merkezindeki yangına termal kameralı dron ile tespit yapan itfaiye ekiplerinin 3 koldan müdahale anları da kameraya yansıdı. Vatandaşların iş merkezinden kaçtığı anlar ile bazı vatandaşların park halindeki araçlarını kaçırmaya çalıştığı anlar anbean kameraya yansıdı.

33 ARAÇ, 130 PERSONEL MÜDAHALE ETTİ

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı iş merkezinin kafe kısmında başladığı iddia edilen yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak bölgedeki evleri tedbir amaçlı boşaltırken Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı toplamda 33 araç ve 130 personel ile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

VATANDAŞLAR CANLARINI BÖYLE KURTARDI

Alevlere teslim olan 10 katlı iş merkezinin yanında bulunan binaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yangını fark eden vatandaşların, yangın söndürme tüpleri ile müdahale ettiği görüldü. Kısa sürede büyüyen yangından canlarını kurtarmak için uzaklaşanlarla araçlarını kurtarmaya çalışanlar ve ellerinde yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalışanların olduğu dehşet veren o anlar anbean güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

HAVADAN TERMAL KAMERA İLE TAKİP EDİLDİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yangın yerinde itfaiyeye ait kriz masasına dönüştürülen aracta yetkililerden bilgi aldı. Altınşehir Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarında bulunan 10 katlı iş merkezinde meydana gelen yangına 33 araç 130 personel ile müdahale eden itfaiye ekipleri binayı termal dronlar ile havadan da kontrol etti. Binanın çevresinde dolaşan termal dronların kriz masasına anlık aktardığı görüntülerden binanın tamamen söndürülüp söndürülmediği kontrol edildi. Dehşete düşüren alevler yağmurun da yardımıyla başka binalara sıçramadan söndürüldü.