Bucak'ta Köpeklere İşkence: Sürücü Tutuklandı

BURDUR'un Bucak ilçesinde R.P.'nin (50) otomobilinin arkasına bağlayarak kilometrelerce sürüklediği 2 köpek, Antalya'ya getirilerek aylar sürecek tedaviye alındı.

Bucak'a bağlı Yetmişevler Mahallesi Sazak Yolu üzerinde 15 ET 547 plakalı otomobilin arkasına bağlanıp, sürüklenen 2 köpeğin görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla emniyet güçleri harekete geçti. 5 Nisan günü yakalanan sürücü R.P., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı. Sosyal medyada görüntüleri izleyen hayvansever Mert Güçlü, Antalya'dan Burdur'a giderek tutuklanan R.P.'nin evinden köpekleri aldı. Bacaklarında, karın bölgelerinde ve yüzlerinde açık yaralar bulunan köpekler, Antalya'ya getirilerek bir veteriner kliniğinde tedavilerine başlandı.

'BACAĞINDAN MERMİ ÇIKTI'

Mert Güçlü, "2 köpeğin kilometrelerce sürüklendiğine ilişkin görüntüleri sosyal medyada görünce hepimizin yüreği dağlandı. Bu vahşet görüntülerini gördüğümüz an hiç vakit kaybetmeden Antalya'dan yola çıktık ve köpeklerin yaşadığı yere gittik. Şahsın evinin bahçesinde kümesin içerisinde acı içerisinde duruyorlardı. Onları oradan çıkardık. Gördüğümüz manzara tarif edilemezdi. Tüm vücutları asfaltla birleşmiş gibiydi. Gözleri korku içinde bakıyorlardı. Vücutları sürtünmeden kaynaklı ağır doku kaybetmiş. Açık yaraları vardı. Hemen Antalya'da bir veteriner kliniğine naklettik. Çekilen röntgenlerde 'Mucize' ismini verdiğimiz köpeğin bacağından tabanca mermisi çıktı. 'Parla' adını verdiğimiz köpeğin kas dokuları adeta asfalta kazınmıştı" dedi.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Köpeklerin tedavilerinin devam ettiğini kaydeden Mert Güçlü, "Acil serum ve ağrı kesici antibiyotik tedavilerine başlandı. Aradan geçen birkaç günden sonra her ikisi de operasyona alındı. Operasyonları başarılı şekilde geçti. Bu tedavi aylar sürecek. Onların yeniden koşabilmesi, yeniden mutlu olabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu eylemi yapan şahıs şu an tutuklu, cezaevinde" diye konuştu.