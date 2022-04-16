Bu kapıya gelenler, asılı notu görünce duygulanıyor! Manisalı vatandaştan takdir toplayan yardım - Haberler

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Bu kapıya gelenler, asılı notu görünce duygulanıyor! Manisalı vatandaştan takdir toplayan yardım

İhlas Haber Ajansı - Yaşam
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Manisa'da yaşayan Yasin Ayhan isimli vatandaş, Ramazan nedeniyle evinin kapısına, "Aç isen, susuz isen kapıyı çal" şeklinde not astı. Ayhan'ın bu hareketi, büyük takdir kazandı.

Turgutlu'nun Urganlı Mahallesi'nde yaşayan Yasin Ayhan, evlerinin kapısına astığı, "Aç isen, susuz isen kapıyı çal" yazısıyla ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Kapıyı çalan vatandaşlara 3 ekmek, 3 kilogram süt ve kıyma ikram edilirken, ihtiyaç sahiplerine olan desteğin Ramazan ayı boyunca süreceği öğrenildi. Hayırsever Yasin Ayhan, Ayhan ailesi olarak Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine destek olma kararı aldıklarını söyledi.

Bu kapıya gelenler, asılı notu görünce duygulanıyor! Manisalı vatandaştan takdir toplayan hareket

"BEN VE OĞLUM DÜŞÜNDÜK"

Yardımların Ramazan ayı boyunca süreceğini belirten Ayhan, "Bu yardımlaşma fikrimiz ben ve oğullarım arasında görüşüldü ve hayata geçirdik. Bizler evlerimizde yemeklerimi yiyoruz fakat birileri bu mübarek günlerde ekonomik anlamda zorluk çekiyor. Bizler de gücümüz yettiğince ihtiyaç sahiplerine destek olmak istedik. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi. Günlük gıda ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar da Ayhan ailesine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bu kapıya gelenler, asılı notu görünce duygulanıyor! Manisalı vatandaştan takdir toplayan hareket

Bu kapıya gelenler, asılı notu görünce duygulanıyor! Manisalı vatandaştan takdir toplayan yardım

İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Türkiye, Ramazan, Manisa, Yaşam, Güncel, Haberler

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