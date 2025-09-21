Haberler

Bozayılar Doğal Ortamlarında Yaşıyor

Bozayılar Doğal Ortamlarında Yaşıyor
Güncelleme:
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı, bozayıların doğal ortamlarında yaşamalarını sağlıyor. 76 bozayı, özel beslenme programlarıyla 11 hektarlık ormanda özgürce yaşıyor.

BURSA'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı, bozayılara doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürme fırsatı sunuyor. Günlerinin büyük bölümünü tırmandıkları ağaçların tepesinde geçiren bozayıların o anları kameraya yansıdı.

'Ayılara Özgürlük' projesi kapsamında, para kazanmak için sokaklarda oynatılan ayıların toplanıp, özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla 1996'da kurulan Ovakorusu Ayı Barınağı, 2011'de açılan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde bulunuyor. Doğal ortamlarında yaşamlarını devam ettiremeyecek durumda olan, aralarında yavruların da bulunduğu 76 bozayı, 11 hektarlık ormanda, doğal ortamda yaşıyor. Türkiye'nin dört bir yanından getirilen bozayılar, 7 gün 24 saat kontrol altında tutuluyor. Doğal ortamlarında yaşamlarını sürdüren ayılara, mevsimlere göre özel beslenme programı uygulanıyor.

'SAĞLIK VE MUTLULUK GÖSTERGESİ'

Günlerinin büyük bir bölümünü tırmandıkları ağaçların tepesinde geçiren bozayıların görüntüleri Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Bursa Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde boz ayılar sağlık ve güçlerini doğada yeniden kazanıyor! Ağaçlara tırmanmaları yalnızca doğalarına özgü bir davranış değil, aynı zamanda sağlık ve mutluluk göstergesi" ifadeleriyle paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
