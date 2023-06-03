Bornova'da Embiya Çavuş adına park açıldı

Bulgaristan Türklerine yönelik asimilasyona karşı direnişin öncü isimleri arasında yer alan ve geçen yıl İzmir'de vefat eden ressam ve porselen sanatçısı Embiya Çavuş'un ismi, Bornova ilçesindeki bir parka verildi.

Bulgaristan Türklerine yönelik asimilasyona karşı direnişin öncü isimleri arasında yer alan ve geçen yıl İzmir'de vefat eden ressam ve porselen sanatçısı Embiya Çavuş'un ismi, Bornova ilçesindeki bir parka verildi.

Bornova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2 Haziran 2022'de İzmir'de vefat eden Çavuş'un ölümünün 1'inci yılı dolayısıyla Atatürk Mahallesi'nde adı verilen parkta tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) kurucu üyelerinden olan ve Türk Dünyası Kültür ve İnsan Hakları Derneğinin Onursal Başkanlığını yapan Embiya Çavuş'un önemli bir değer olduğunu belirtti.

Çavuş'u saygıyla andıklarını belirten İduğ, "O, özgürlük savaşçısı, insan hakları savunucusu, seramik sanatçısı ve ressamdır. Bu kadar niteliği taşıyabilen bir değerin Bornova'da bir parkta adının yaşatmamızı sağlayan meclis üyelerimize ve bize bu öneriyi getiren tüm sivil toplum kuruluşu başkanlarımıza teşekkür ederiz. Bizden sonra da bu arada bu isim yaşamaya devam edecektir." dedi.

Törene katılan Çavuş'un kız kardeşi Hediye Çavuş ise Bornova Belediyesine teşekkür etti.

Etkinliğe, Balkan Türkleri Konfederasyon Başkanı Sabri Mutlu, Türk Dünyası Kültür ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Celal Öcal, Azerbaycan Büyükelçiliği İzmir Eğitim Temsilcisi Cavit Aliyev, İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı İbrahim Yıldız ve diğer dernek temsilcileri katıldı.

Embiya Çavuş kimdir?

Bulgaristan'ın Şumnu kenti Mahmuzlu köyünde 1926'da dünyaya gelen Embiya Çavuş, 1945'te 5 arkadaşıyla Bulgaristan Türklerinin Varlığını Benliğini Koruma Teşkilatını kurdu. 1948 yılında teşkilat kurmaktan, casusluktan ve suikast girişiminde bulunmaktan ölüm cezasına çarptırıldı.

Embiya Çavuş, 1949–1956 yıllarında "ölüm kampı" olarak anılan Belene'de tutuldu. 16 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliyeyle 1963'te serbest kalan Embiya Çavuş, Bulgaristan'ın Yenipazar şehrinde porselen uzmanı olarak çalıştı. Mübadele ile 1979'da anavatanı Türkiye'ye geldi ve BAL–GÖÇ'ün kuruluşunda yer aldı.

Çok sayıda porselen eseri ve tablosunun yanı sıra "Yaşadıklarımız Bir Daha Yaşanmasın" adlı bir kitabı bulunan Embiya Çavuş, geçen yıl 2 Haziran'da hayatını kaybetmişti.